«Американская дипломатия уже готова признать, что главное слово — за Россией»

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время встречи в Киеве, 19 января 2022 года

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом и главой МИД Украины. И сразу после обещания Владимиру Зеленскому «не принимать решений по Украине без Украины» Блинкен отправляется на переговоры с европейскими коллегами и главой МИД России Сергеем Лавровым. «Газета.Ru» узнала у экспертов, что могло остаться за рамками сухих дипломатических заявлений представителей Вашингтона и Киева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД этой страны Дмитрием Кулебой. Визит главы Госдепартамента в украинскую столицу стал событием неожиданным, так как соответствующий анонс появился только накануне.

К слову, дедушка главы американского внешнеполитического ведомства родился как раз в нынешней столице Украины — в начале XX века «бежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке».

Официальные итоги переговоров вряд ли можно назвать сенсационными, если судить по риторике их участников.

Зеленский написал в Twitter пост, в котором выразил благодарность за личное участие Блинкена в деэскалации вокруг Украины: «Благодарен США за политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности. Рассчитываю на укрепление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без Украины решения об Украине не будет». «Нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО» В Женеве прошли переговоры России и США на уровне замов внешнеполитических ведомств. Представитель... 11 января 08:32

Блинкен же со своей стороны лишь подтвердил приверженность этой формуле. Известно, что он проинформировал Зеленского о переговорах России и США, которые состоялись на прошлой неделе.

И уже 20 января госсекретарь США прилетит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом и главами МИД Германии, Франции и Британии.

Еще через день Блинкен встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Женеве. Глава Госдепа опроверг слухи, что уже туда привезет письменный ответ на российские требования по гарантиям безопасности в Европе, среди которых — обещание о неприсоединении Украины к НАТО.

Известно, что президент Байден передал Зеленскому через госсекретаря наказ «хранить внутреннее единство Украины».

Кулеба же после переговоров с американским коллегой заверил, что Киев сам не планирует никаких наступательных операций в Донбассе. При этом он отметил, что стороны обсуждали и состояние дел в нормандском формате, — Вашингтон выступает за возобновление его работы.

США также пообещали в ближайшие недели поставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на сумму $300 млн и назначить посла, который отсутствует в стране с 2019 года. В случае же обострения ситуации по вине Москвы, Блинкен пообещал, что российская экономика заплатит «калечащую цену», а страны НАТО пересмотрят присутствие в странах-союзниках и еще больше увеличат оборонную помощь Украине. «Ничто не может возместить те страдания, которые немцы причинили народам СССР» Москву с первым официальным визитом посетила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок... 18 января 20:50

Зачем это было надо

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что визит Блинкена в украинскую столицу был нужен прежде всего для «сверки часов» после недавних переговоров Москвы и Вашингтона.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что Вашингтону важно получить оценку этих переговоров со стороны Киева. Этому же мог быть посвящен и визит директора ЦРУ Уильяма Бернса, который, по информации CNN, на прошлой неделе встретился в Киеве с Зеленским.

«С моей точки зрения, США хотят получить киевское представление о возможности начала Россией войны, потому что до сих пор из Киева шли противоречивые сигналы об этом. Ну и американцев, конечно, волнуют самостоятельные действия Киева, ведь из-за них можно превратиться в его заложника, и стать жертвой киевской провокации в Донбассе, например», — выделил акценты в диалоге аналитик.

Кроме того, по мнению Васильева, США важно продолжать держать украинское руководство «на коротком поводке», постоянно повторяя приятную формулу «ничего не будет решено по Украине без ее участия».

«Перед предоставлением письменного ответа Вашингтона Москве о гарантиях им, конечно, нужно его согласовать с Киевом, насколько это возможно. Но дальше главный вопрос — насколько США смогут, наконец, признать, что решающее слово во всем этом процессе — именно за ними и Россией, а не за Украиной. Мне кажется, американская дипломатия вполне готова это признать», — считает эксперт.

Похожую точку зрения разделяет глава Украинского института политики Руслан Бортник. Он сказал «Газете.Ru», что чрезвычайный визит Блинкена так или иначе был связан с вопросом войны и мира между Россией и Украиной.

«И, конечно, он связан с известными российскими требованиями по безопасности. Скорее всего, именно Блинкен готовит американский письменный ответ на российские требования, где будет затронут и украинский вопрос.

Госсекретарь приехал в Киев, чтобы синхронизировать американские предложения с киевскими пожеланиями и возможностями.

И так как позиция Блинкена все равно крутится вокруг реализации минских соглашений, он должен был получить от Киева обещания их выполнения. Ведь если США что-то предложат России, то им придется гарантировать выполнение этих предложений. Разговор между американским и украинским руководством был, скорее всего, очень сложным», — резюмировал Бортник. «Зеленский проиграл битву, не войну». Порошенко избежал тюрьмы и спел В Печерском суде Киева состоялось слушание по избранию меры пресечения Петру Порошенко в деле... 19 января 20:25

Владимир Васильев допустил, что в ходе переговоров была затронута и судьба бывшего президента Украины Петра Порошенко, которому именно 19 января суд выбирал меру пресечения по делу о госизмене. Политика, к удивлению многих наблюдателей, не стали заключать в СИЗО и отпустили под личное обязательство.

«Порошенко долго пытался себя выставить в качестве лучшего друга Байдена, когда они вели дела в прошлом. И сейчас он прекрасно понимает, что этот президент в Белом доме — лучшая гарантия его безопасности. Ведь если Порошенко посадят, то это будет расценено так, что Байден сливает Украину», — считает эксперт.

Впрочем, с тем, что тема дела Порошенко была ключевой на переговорах в Киеве 19 января, не согласен Руслан Бортник.

«Если бы у США был интерес только к этому, все можно было бы обсудить и по телефону. Явно Блинкен приезжал не за Порошенко, грубо говоря. Но среди прочего, этот вопрос мог, конечно, быть затронут», — резюмировал украинский политолог.