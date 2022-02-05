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Политика

«Склады Бундесвера пусты». В Германии объяснили, почему Украина не получит оружие

Welt: Украина потребовала от ФРГ вооружений, которых нет у самого Бундесвера

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Thomas Lohnes/Getty Images
Украина призвала Германию предоставить ей вооружения, которых нет у немецкой армии, сообщила газета Welt. Киев неоднократно просил Берлин отправить оружие, утверждая, что отказ повлияет на отношения. В Бундестаге призвали украинские власти выражаться более умеренно и не путать своих и чужих.

Украина потребовала от Германии вооружений, которых нет у самого Бундесвера, сообщила газета Welt am Sonntag.

По данным издания, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал предоставить его стране «германские военные корабли, которые являются одними из лучших в мире», и «самые современные системы противовоздушной обороны».

Газета отмечает, что оба желания нереалистичны, поскольку военно-морским силам ФРГ не хватает кораблей, в частности корветов и танкеров. Об этом говорится в докладе о ситуации с вооружениями в армии.

Welt отмечает, что противовоздушная оборона находится в схожем положении: имеющиеся в распоряжении армии ЗРК Patriot, тактические баллистические и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены.

«Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты», — отмечает газета.

По словам генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна, для пополнения запасов боеприпасов необходимы €20 млрд.

Оружейный вишлист Киева

В СМИ ранее появилась информация, что Украина направила ФРГ «список пожеланий» военной помощи.

В этом списке Киев указал, что именно ему необходимо получить из военной помощи, сказано в сообщении агентства DPA, опубликованном в Twitter.

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — сказано в сообщении.

Газета Süddeutsche Zeitung указала, что Украина направила правительству Германии официальный запрос на получение помощи в виде оборонительного оружия. В письме, которое оказалось в распоряжении издания, власти Украины обратились к Берлину с призывом немедленно отреагировать, учитывая «чрезвычайно напряженную ситуацию с безопасностью и угрозу российской агрессии».

Киев, по данным газеты, хочет получить «боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны» и «боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм».

В украинском списке также перечислены зенитные ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК и стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Украина также намерена добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов.

В письме сказано, что потребности «не исчерпаны», а перечень при необходимости может быть дополнен.

В ФРГ призвали Украину к сдержанности

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике при требовании от Германии поставок оружия.

«Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», — отметила она в интервью агентству DPA, выдержки из которого приводит газета Welt.

Украина неоднократно требовала от Германии поставить ей оружие, однако правительство ФРГ отвергло эти требования, сославшись на то, что Берлин с 2014 года выделил Киеву €2 млрд на реализацию различных гражданских проектов и военную реформу.

«В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих, — сказала Штрак-Циммерман. — Небольшая умеренность была бы уместна».

Берлин не поддерживает предоставление Киеву летального оружия. Об этом неоднократно говорили канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Украинский посол в Берлине ранее жаловался на то, что глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот не согласился на личную встречу и обсуждение поставок оружия.

Он также утверждал, что Германия обязана поставить оружие, поскольку несет «историческую ответственность» за Украину.

«Сейчас наступил момент истины, пришло время понять — кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле», — цитирует слова Мельника ТАСС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt заявлял, что отказы ФРГ в поставках оружия могут негативно отразиться на отношениях между странами, поскольку украинцы запомнят решение Берлина на десятилетия.

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