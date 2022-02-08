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Политика

«У Украины есть свои красные линии». Кулеба пояснил позицию Киева

В Киеве заявили о необходимости дипломатического решения кризиса в Донбассе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Киев надеется на встрече в «нормандском формате» разблокировать работу контактной группы. Он указал на необходимость поиска дипломатического пути разрешения кризиса в Донбассе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок на встрече в Киеве обсудили ситуацию с безопасностью и перспективы переговоров в «нормандском формате».

«Мы начали переговоры с ситуации с безопасностью и нормандского формата», — приводит ТАСС слова Кулебы. Он проинформировал, что в беседе с Бербок заявил о необходимости дипломатического пути разрешения кризиса в Донбассе.

Остановить эскалацию

«Политически мы сейчас все сконцентрированы на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса.

Ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому развязыванию конфликта, и мы объединили наши усилия для того, чтобы нынешняя эскалация была остановлена и весь конфликт был урегулирован дипломатическим путем», — отметил Кулеба.

Вместе с тем он констатировал, что Киев не пойдет на диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые украинская сторона называет «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Кулеба добавил, что такой диалог не предусмотрен минскими соглашениями:

«У Украины есть свои красные линии и мы от них никогда, ни при каких обстоятельствах не отступимся.

Среди этих красных линий первая — мы не пойдем ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Второе — мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР. Это не предусмотрено минскими соглашениями, требование установить такой диалог — это исключительно интерес РФ. Ну и третье, я подчеркнул, что украинский народ всегда будет источником решений относительно внешней политики нашего государства и никто не может навязать, куда во внешней политике нам двигаться и что нам делать», — указал министр.

Он пояснил, что глава МИД Германии не принуждала его к уступкам в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. «Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена сказала мне что-то противоположное, а я ее переубеждал. Сейчас на Украине очень популярный вопрос: принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам? Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе», — сказал Кулеба.

«Нормандский формат»

Кроме того, глава МИД Украины выразил надежду, что на встрече политических советников «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине будут приняты решения, которые «разблокируют работу» контактной группы по урегулированию конфликта. «Мы работаем над тем, чтобы как минимум после встречи в Берлине переговоры на уровне советников в «нормандском формате» продолжились, была запланирована еще одна встреча. Как максимум надеемся, что будут наработаны конкретные решения, как разблокировать работу трехсторонней контактной группы», — сообщил он.

По его словам, Украина не исключает ни одного сценария развития событий с безопасностью в своей стране. Кулеба также обвинил Россию в попытке дестабилизации внутренней ситуации на Украине, в совершении кибератак, военной эскалации и попытках «вбить клин между Киевом и его западными партнерами, в том числе Германией».

Москва, как он считает, не демонстрирует никаких усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины. «Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ войск от границ Украины, не видим сейчас никаких усилий России по деэскалации», — цитирует его РИА «Новости».

Как утверждает Кулеба, «базовый сценарий РФ» состоит в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине с использованием угрозы силы, но «еще не самой вооруженной силы».

Отбросить стереотипы

Он также полагает, что Европейскому союзу нужно перестать смотреть на ситуацию «через призму России» и видеть в Украине будущего члена ЕС.

«Украина нуждается в единстве ЕС, решительности в вопросе применения болезненных санкций к России и амбициозности по отношению к Украине. Сегодняшний кризис — это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины, как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС», — сказал Кулеба.

Украина не входит и не должна попасть в зону влияния России, подчеркнул он.

«Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину, как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена Евросоюза, совместно с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее», — заключил министр.

Мнения россиян о конфликте на Донбассе

По данным последних соцопросов, большинство россиян видит в обострении ситуации вокруг Украины, прежде всего, конфликт России и США.

«Люди говорят следующее: США давит на Украину, на украинское руководство. Украинское руководство замышляет что-то против ДНР и ЛНР, а мы, Россия, должна… Не хочет, а должна втягиваться во все это, чтобы защитить русскоязычное население. И такое понимание конфликта в нашем обществе доминирует.

Есть другое мнение, что все-таки это российское руководство как-то повышает ставки. Но так ситуацию понимают меньше людей. А говорить об этом, публично заявлять свою позицию вообще готовы лишь единицы», — пояснил социолог Денис Волков в эфире «Эха Москвы».

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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