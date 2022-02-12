«Пропаганда о «российской агрессии» поощряет Киев к саботажу». О чем Лавров предупредил Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что западная информационная компания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. По его словам, эти провокации способны подтолкнуть Киев к попытке силой вернуть неподконтрольные Украине территории. Лавров также отметил, что Россия не согласна с ответом США на предложенные Москвой гарантии безопасности в Европе.

Лавров в разговоре с Блинкеном отметил, что США со своими союзниками подталкивают Киев к обострению конфликта на востоке Украины, сообщил МИД России.

«Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — подчеркнул МИД.

Глава министерства иностранных дел назвал обвинения США в подготовке Россией вторжения на Украину провокацией

Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией. Прежде всего, речь идет о просьбе Москвы не расширять НАТО дальше на восток и не размещать ударные вооружения вблизи российских границ. «Вторжение будет включать захват значительной территории Украины» Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны... 12 февраля 07:44

«Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег», — резюмировал МИД.

Министр напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике.

Также главы внешнеполитических ведомств затронули актуальные вопросы двусторонних отношений.

Госдеп, в свою очередь, сообщил, что Блинкен обсудил с Лавровым «острые и общие опасения относительно того, что Россия может рассмотреть возможность новой военной агрессии против Украины в ближайшие дни».

«Он [Блинкен] повторил, что если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу», — указал Госдеп.

Блинкен отметил, что Вашингтон готов урегулировать кризис дипломатическим путем. «Но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения», — резюмировал Госдеп.

Газета Politico, ссылаясь на официальные лица Соединенных Штатов, ранее сообщила, что президент США Джо Байден ожидает, что Россия может атаковать Украину 16 февраля. Об этом американский лидер якобы заявил в ходе видеоконференции с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО. Он также предупредил, что перед вторжением Россия может провести череду ракетных ударов и кибератак. По информации издания, европейцы скептически отнеслись к американским разведданным. «Киев падет через пару дней». Каким на Западе видят «вторжение» российских войск Военные потери Украины в случае вторжения России могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек... 06 февраля 10:19

«Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что Великобритании есть «иная интерпретация» разведданных о 16 февраля», — говорилось в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля сообщил, что сейчас в информационном поле распространяется «многовато информации» о якобы возможной агрессии России. Украинский лидер попросил предоставить Киеву доказательства таких слухов, если они есть.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа [февраля] <...> Российской Федерации на Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал Зеленский.