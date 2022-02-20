«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»: США ждут вторжения на Украину

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что в США обеспокоены решением Белоруссии и России продолжить проверку сил реагирования. По его словам, это свидетельствует о подготовке Москвой «почвы для вторжения». При этом он подтвердил планы встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и указал, что Вашингтон настаивает на дипломатическом решении ситуации вокруг Донбасса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство в связи с решением Белоруссии и России продолжить проверку сил реагирования. «Россия не хочет даже произносить слово «война» Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о датах «вторжения» на Украину элементом... 20 февраля 18:17

«Да, это [повышает озабоченность]. Это показывает, что изложенный нами на [посвященном выполнению минских соглашений] заседании Совета Безопасности [ООН 17 февраля] сценарий, согласно которому Россия пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, продвигается [в реализации], — сказал Блинкен в интервью CNN.

По словам госсекретаря, продолжение проверки свидетельствует о подготовке Россией «почвы для вторжения».

«Теперь они оправдывают продолжение учений, которые, по их словам, должны были закончиться сейчас. Продолжение на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины — ситуации, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность», — отметил Блинкен.

Продолжение проверки

Проверка сил реагирования России и Белоруссии началась в конце января. 10 февраля начались совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», которые должны были завершиться 20 февраля. Минобороны России сообщало, что в ходе маневров военнослужащие отработали борьбу с терроризмом и отражение нападения извне. «В Европе запахло порохом». Россия и Белоруссия продлили проверку войск Белоруссия и Россия из-за обострения конфликта в Донбассе решили продлить проверку сил реагирования. Она... 20 февраля 16:47

О продолжении проверки сил реагирования Союзного государства 20 февраля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, решение принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе». Министр указал, что генеральные штабы вооруженных сил двух стран выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в регионе.

Хренин отметил, что Москва и Минск также проработают этапы обороны Союзного государства, чтобы обеспечить «адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей» у границ государств.

Он обратил внимание, что в соседних с Белоруссией странах выросло количество проводимых учений, а также стало больше наступательного оружия. По мнению министра, эти действия направлены против Москвы и Минска.

Напряженность повышается

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Россия «повышает напряженность» вокруг Украины.

«Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали. Все эти операции под чужим флагом, провокации для создания предлога, все это уже происходит», — заявил Блинкен. «Идея о том, что Украина попытается вернуть Донбасс сейчас, противоречит любой логике» Госсекретарь Энтони Блинкен назвал оскорбительными слова Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Он... 20 февраля 14:11

По его словам, в Вашингтоне не меняют свою точку зрения, согласно которой Россия якобы намерена вторгнуться на Украину.

«Нет, как заявил президент [США Джо] Байден <...>, все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент Путин, претворяется в жизнь», — сказал он в эфире CBS.

Блинкен также отметил, что Вашингтон не готов рассматривать возможность признания Крыма или территорий на востоке Украины российскими, если это позволит предотвратить войну.

Глава американской дипломатии отметил, что власти США готовы будут расширить помощь Украине, в том числе военную, в случае «вторжения».

«Президент [США Джо Байден] сказал, что в случае вторжения мы удвоим нашу поддержку Украины. Это подразумевает помощь в области обеспечения безопасности, экономическую помощь, дипломатическую помощь, политическую помощь, гуманитарную помощь», — сказал он.

Госсекретарь напомнил, что Вашингтон уже оказал Украине значительную военную и экономическую помощь, а также постоянно координируется с Киевом по различным вопросам, включая вопросы санкций в отношении РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал американские власти ввести санкции против России уже сейчас.

«Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введете их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект», — ответил Блинкен на требование Зеленского.

Использовать все средства дипломатии

Власти США по-прежнему привержены тому, чтобы использовать все возможные средства дипломатии для предотвращения «вторжения», заявил госсекретарь. Избежать войны. Макрон поговорил с Путиным и Зеленским Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор продолжительностью... 20 февраля 19:34

«Мы будем использовать любую возможность и каждую минуту в нашем распоряжении, чтобы убедиться, может ли дипломатия разубедить Путина дать этому ход», — сказал Блинкен.

Госсекретарь не исключил, что планы относительно вторжения на Украину могут быть блефом, однако сам он убежден, что «мы находимся на пороге вторжения».

Блинкен заявил, что планы по проведению очной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по-прежнему остаются в силе. Он напомнил, что инициатива организации этих переговоров принадлежала США.

«В настоящее время эта встреча остается [в графике]», — подтвердил Блинкен. «Следите за развитием событий в следующие несколько дней», — добавил он.