Россия готова начать переговоры с Украиной. Площадкой может стать Минск

Владимир Путин готов направить российскую делегацию в Минск на переговоры с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе РФ сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей», и сообщил о готовности обсуждать вопрос о нейтральном статусе страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. «Давайте сядем и решим свою судьбу навсегда». Лукашенко призвал Москву и Киев провести переговоры Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно... 24 февраля 16:02

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал Песков.

По его словам, в такую делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.

Представитель Кремля добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заверил Путина, что Минск будет готов создать «все необходимые условия», чтобы состоялись переговоры между российской и украинской делегациями.

«Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров», — сообщил Песков.

Путин в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия заинтересована в переговорах с украинской стороной на высоком уровне.

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — цитирует президента агентство «РИА Новости».

В беседе с Путиным Си Цзиньпин отметил, что в ситуации вокруг Украины следует отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы в сфере безопасности всех стран.

Москва готова к переговорам «в любой момент»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, объявляя о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус своей страны. Об этом он сказал в ходе встречи с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой. «Мы не боимся говорить с Россией». Зеленский готов к переговорам о нейтральном статусе Украина не боится говорить с Россией о нейтральном статусе и гарантиях безопасности, заявили... 25 февраля 14:48

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — заявил глава МИД РФ. По его словам, Зеленский не стал договариваться с РФ, когда она выдвигала предложения об обеспечении безопасности в регионе, и упустил возможности.

«Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент [РФ Владимир] Путин об этом говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать совместными переговорами, совместными усилиями такие варианты обеспечения безопасности, которые будут гарантировать соответствующие условия», — указал Лавров.

По его словам, Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч «нормандского формата» и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом деле диалог в «нормандском формате» нужен был ему, чтобы подменить выполнение Минских соглашений.

«Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что Москва готова к переговорам «в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие».

Он отметил, что российские военные не будут применять меры против прекративших сопротивление военнослужащих ВСУ.

Зачем нужна военная операция

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин решил провести военную операцию на Украине, чтобы в результате жители этой страны могли сами определять свое будущее, «освободившись от гнета». Операция на Украине. День второй Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной... 25 февраля 17:34

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее», — сказал глава МИД.

По его мнению, НАТО и Евросоюз «покрывали Киев и в последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия».

Россия заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, объяснил Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие, и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России», — сказал министр.

Он также заверил, что Россия не собирается оккупировать Украину.

«Россия не могла остаться безучастной»

По словам Лаврова, Россия не могла оказаться безучастной перед просьбами ДНР и ЛНР прийти на помощь «перед лицом агрессора». Министр напомнил, что Запад продолжает игнорировать факты геноцида в Донбассе. «Геноцид — это то, что было в СССР, а не в Донбассе»: большое интервью спикера Еврокомиссии Россия должна обсуждать Украину и вопросы европейской безопасности с ЕС, а не США, считает спикер... 19 февраля 18:36

«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушение гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию», — отметил Лавров. По его мнению, Запад также поддержал Киев в его усилиях «по саботажу и разрушению в конечном итоге Минских договоренностей».

«В этой ситуации, конечно, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора», — добавил министр.

Право ДНР и ЛНР на самостоятельность

Лавров рассказал, что обсудил с представителями ДНР и ЛНР работу над договорно-правовой базой взаимодействия между сторонами и условился провести с представителями республик серию консультаций. Какие страны поддержали решение России признать республики Донбасса Белоруссия заявила, что относится к решению России признать республики Донбасса «с уважением и... 24 февраля 07:38

«Мы подтвердили нашу неизменную поддержку Донецкой и Луганской народных республик в их стремлении укреплять свою самостоятельность, в их стремлении обеспечивать свои права, прежде всего право жить на этой земле и право иметь культурные, языковые и другие традиции населения Донбасса, которые складывались веками и которые сейчас украинский режим попытался подорвать», — указал глава МИД РФ.

Он сообщил, что Россия готовит специальную фотовыставку, посвященную страданиям Донбасса, к сессии по правам человека в ООН.