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Политика

«При Эрдогане Запад сломить Турцию не сможет»: почему Анкара отказалась от санкций против России

В Турции объяснили позицию страны по ситуации на Украине

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Altan Gocher/GocherImagery/Universal Images Group/Getty Images
Турция заявила о том, что не планирует присоединяться к санкциям против России из-за операции на Украине. Анкара хочет сохранить хорошие отношения с обеими странами конфликта и долго предлагала свое посредничество. При этом эксперт считает, что давление на Турцию со стороны Запада будет оказываться. «Газета.Ru» — о том, может ли Реджеп Тайип Эрдоган отойти от нейтралитета.

Кто, если не мы?

Турция не планирует вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое решение было принято с целью сохранения канала для диалога, сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты?» — отметил он в интервью телеканалу CNN Turk.

При этом Турция продолжает заступаться и за Украину, называя требования России о демилитаризации Украины и признании Крыма нереалистичными. По мнению Калына, главная цель Владимира Путина — не Украина сама по себе, а крупная сделка с Западом.

«Наверное, Путин думает: «России, подписавшей договор с НАТО в 97-м, больше нет, теперь есть другая Россия. Запад тоже изменился. Я хочу заключить новую сделку» — предположил Калын.

Впрочем, далеко не все в Турции согласны с решением правящих сил об отказе от санкций. Так, представители националистической оппозиционной «Хорошей партии» выразили мнение, что пришло время продемонстрировать «твердую позицию перед угнетателем».

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что российско-турецкие отношения на сегодняшний день во многом определяются фактором личных отношений Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, российский лидер доверяет второму, а Эрдоган в целом всегда держит слово.

«И все это несмотря на то, что по Сирии, Нагорному Карабаху, Украине и Крыму у нас совершенно разные позиции», — сказал он.

Меж двух братьев

Стоит напомнить, что Эрдоган весь январь пытался организовать прямые переговоры с лидерами Украины и России, мотивируя это хорошими отношениями Анкары с обеими сторонами. Российско-турецкие отношения на нынешнем этапе он называл самыми мирными за всю историю, несмотря на периодические обострения из-за ситуации в Сирии или в Ливии.

При этом Анкара еще с 2014 года говорила, что расценивает присоединение Крыма к России не иначе, как аннексию и полностью разделяет здесь точку зрения Киева. Об их взаимопонимании свидетельствовали не только слова, но и дела — например, продажа Украине беспилотников Bayraktar TB2.

После признания Россией ДНР и ЛНР и начала операции на словах Анкара выражала поддержку территориальной целостности Украины. Но вскоре Эрдоган подтвердил, что это не заставит его отказаться от диалога с Россией, заодно пожелав мира всему миру.

Президент Турции также на днях порадовался за Киев, чью заявку на вступление в Евросоюз обещали рассмотреть в ближайшее время. Но сделал это в весьма ернической манере.

«Это [заявка Украины] прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы наше [вступление в ЕС] оказалось в вашей повестке?» — задался вопросом он.

Виктор Надеин-Раевский сказал, что Турция так и не смогла добиться нужных критериев для членства в ЕС, а после попытки военного переворота в 2016 году и последовавшими за ней репрессиями ситуация лишь усугубилась.

«И сейчас изменений не предвидится. Например, полтора миллиона турок в тюрьмах по обвинению в терроризме, — это курды и те, кто призывал к переговорам с ними. А 2016 год и попытка переворота лишь добавила еще заключенных, — прежде всего, сторонников главного его оппонента Фетхуллаха Гюлена», — сказал он.

Несмотря на то, что Турция — активный член НАТО, эта страна не стала даже закрывать воздушное пространство для России. Но это вовсе не означает, что членство Анкары в Североатлантическом альянсе может быть поставлено кем-либо под сомнение — Надеин-Раевский назвал сотрудничество с альянсом главным приоритетом для Турции.

Но при этом она закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей сразу всех стран. Подобное право у нее есть в военное время в случае угроз безопасности, согласно 19 статье Конвенции Монтре 1936 года.

Известно, что Москва сначала планировала отправить по этому маршруту четыре корабля 27-28 февраля, но передумала после того, как Турция «в дружеской манере» попросила не делать этого.

Надеин-Раевский уверен, что в целом Турция в нынешнем кризисе исходит из того, что возможные санкции против России нанесут вреда больше ей самой.

«Анкара постоянно подчеркивает, что для нее и Украина, и Россия — дружеские страны. К тому же, Эрдоган хорошо представляет себе возможности Москвы по противостоянию санкциям, потому что Россия — не Иран, который очень серьезно страдал, но и то нашел выход. Это — попытка роль играть ведущей державы в регионе, и не ухудшая отношения ни с Россией, и Украиной. Позицию турок можно считать нейтралитетом. И хотя давление с Запада будет, при Эрдогане Турцию сломать по этому вопросу не смогут», — заключил он.

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