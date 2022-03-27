Кто и чем поддерживает армию Украины. Подробно

С начала военной операции России Киев получил существенную финансовую помощь со стороны ряда иностранных государств. Судя по уже известным цифрам, объем военной помощи уже давно перевалил за отметку в $3 млрд. Некоторые государства поддерживали военный потенциал страны на протяжении последних нескольких лет — после событий 2014 года. Кто и сколько вложил в оборонный потенциал Украины — в материале «Газеты.Ru».

Многие страны после объявления о проведении Россией спецоперации на Украине начали поставлять республике вооружение и оказывать иную военную помощь. Для некоторых государств эта помощь Украине стала первой, но для многих это продолжение многолетней политики.

США

Наиболее существенную помощь Украине в военном вопросе оказали США. 20 марта министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CBS заявил, что

общий объем американской военной помощи для Киева превысил $2 млрд.

По его словам, украинские военнослужащие получают виды вооружения, которыми они обучены пользоваться. «Европа в опасности»: зачем ЕС понадобилась первая оборонная стратегия Лидеры стран Евросоюза одобрили первую в истории организации оборонную концепцию. Запланированные шаги... 25 марта 20:37

Президент США Джо Байден уточнил, что пакет военной помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9000 противотанковых комплексов, 7000 единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов и беспилотники.

Соединенные Штаты оказывали Украине военную помощь на протяжении нескольких последних лет. По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны, в 2020 году США поставили Украине военной продукции на сумму в $510,6 млн, в 2019 году — около $272,5 млн, в 2018 году — около $250,8 млн, в 2017-м — $207,7 млн, в 2016-м — почти $226,6 млн.

К моменту начала спецоперации ВС РФ общая стоимость американских поставок Украине составила около $1,65 млрд.

Перечня военной продукции, по которой были заключены соглашения между Вашингтоном и Киевом, DSCA не приводит. По имеющимся данным, Украина среди прочего получила от американской стороны переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, снайперские винтовки Barret, автомобили HMMWV в бронированном и обычном исполнениях, контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36, AN/TPQ-49, гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и другое.

В 2021 году при администрации Джо Байдена поставки вооружений Украине продолжились. В начале сентября сообщалось об одобрении США пакета военной помощи Киеву на сумму $60 млн. В нее также вошли и противотанковые комплексы Javelin.

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Великобритания

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Би-би-си 8 марта заявил, что страна продолжит наращивать поставки на Украину летальных вооружений и помогать с организацией поставок всех видов помощи по линии НАТО и поступающей от других стран на двусторонней основе.

Несколько дней спустя в британском минобороны заявили, что

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Как отметили в ведомстве, в ходе встречи совета министров стран НАТО было принято решение продолжать значительные военные поставки на Украину как летальной, так и нелетальной помощи. Россия и США вступили в борьбу за золото и активы Американские сенаторы обсудят заморозку золотого резерва России на сумму $132 млрд, пишет Axios. Помимо... 23 марта 17:38

Поставка Starstreak, как отметили в минобороны, дополнит другую военную помощь, поставляемую Лондоном, включая 4 тыс. противотанковых ракет.

Военная помощь Украине также не нова для Великобритании. В период с 2017 по 2021 год она направила стране £61,3 млн (около $81,5 млн) на борьбу с коррупцией, военную реформу и тренировки украинских военнослужащих, следует из документов фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности разведывательного сообщества Великобритании (CSSF). К тому же британские военные специалисты тренировали украинскую пехоту, подготовку прошли до 20 тыс. военных.

Объем помощи со стороны Великобритании увеличивался с каждым годом: с апреля 2017 года по март 2018 года на аналогичные задачи страна выделила £13,5 млн, в 2018-2019 годах — уже £14,02 млн, в 2019-2020-м — £17,43 млн, в 2020-2021 — £16,7 млн.

Турция

Другой крупный военный помощник для Украины — Турция.

В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около $74 млн.

Согласно межправительственным документам о военно-финансовом сотрудничестве, подписанным 3 февраля 2020 года, Турция и Украина договорились о выделении Анкарой Киеву $36 млн военной помощи, которая пойдет на закупку турецкого же вооружения и товаров двойного назначения.

Но на этот раз Анкара предпочла остаться в стороне от ситуации. 3 марта замглавы МИД страны Явуз Селим Кыран заявил, что турецкое правительство не передавало Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в качестве военной помощи. По его словам, они были куплены Киевом у частной компании.

«Bayraktar — продукт частной компании. Украина хотела купить этот продукт у нашей компании, и между ними была заключена договоренность. Они предоставили этот продукт. Во всем мире так. Сегодня у России, у США есть частные компании ВПК. Они могут заключать такие договоры со странами», — объяснил представитель МИД

Он заверил, что такие торговые отношения не предполагают других обязательств между странами: украинская сторона закупала турецкую продукцию и ничего другого это не означает.

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Канада

Активную поддержку Украине оказывает Канада.

Согласно данным правительства страны, которые оно приводило 26 января, с 2014 года Оттава предоставила Киеву многогранную помощь на сумму более 890 млн канадских долларов (около $706 млн) для поддержки целей Украины в области безопасности, процветания и реформ. «Может, хочется нашего Закарпатья?»: Венгрия разозлила Украину поддержкой России В Киеве недовольны тем, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов... 23 марта 18:54

По имеющимся данным, с 2014 года Украина получала из Канады военное снаряжение: бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, баллистические очки, приборы ночного видения.

В декабре 2017 года Украину внесли в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие Канады. В июле 2019 года стало известно о готовности канадцев поставлять украинцам бронемашины, хотя детали сделки не раскрывались.

Если говорить о помощи Канады Украине на фоне военной спецоперации России, то 28 февраля стало известно, что страна выделит дополнительную военную помощь украинской стороне на сумму 25 млн канадских долларов ($19,8 млн). Помощь предоставляется решением МИД Канады и министерством обороны страны. В рамках нее Украине отправили защитное оборудование: каски, бронежилеты, противогазы и приборы ночного видения.

В середине марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна отправит Украине «узкоспециализированное» военное оборудование на сумму $38,7 млн (50 млн канадских долларов).

Новая Зеландия

Впервые оказать военную помощь Украине решила Новая Зеландия. Как заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн,

государство выделяет для оказания Украине нелетальной военной помощи 5 млн новозеландских долларов (около $3,5 млн).

Средства будут направлены в целевой фонд НАТО, который предоставит украинцам топливо, продовольствие, средства связи и аптечки. Веллингтон также направит Украине более 1 тыс. пластин для бронежилетов, 500 касок и 570 камуфляжных бронежилетов из собственных запасов.

Вместе с тем Новая Зеландия не собирается поставлять летальное оружие Киеву. «У нас меньше возможностей, чем у многих стран, предоставить это [оружие], и это было бы фундаментальным изменением подхода», — объяснила она.

Австралия

Дополнительный пакет военной помощи Украине, согласно данным сайта министерства иностранных дел страны, подготовила Австралия.

Страна решила направить республике, где проводится военная спецоперация России, 21 млн австралийских долларов ($15,5 млн).

С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов ($67 млн). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.

Евросоюз

Евросоюз выделил Киеву первый транш в €500 млн на предоставление летального оружия и боеприпасов в конце февраля 2022 года. Средства были выделены в рамках Европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility).

Подобное решение ЕС принял впервые в своей истории.

Уже 21 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на €500 млн — до €1 млрд в совокупности.

Литва

Довольно активную поддержку Украине оказывает Литва. 27 февраля командование армии балтийской республики сообщило, что Украине передана партия военной амуниции, скомплектованная по решению литовского правительства. Еще до начала военной операции России, 23 февраля, кабинет министров Литвы сообщил, что из резерва правительства и структур, входящих в систему МВД, сформировано два пакета помощи: оружие и средства гражданской обороны общей стоимостью свыше €1,8 млн.

Литва стала первой страной НАТО, которая в 2014 году официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения». Что именно имелось в виду, не уточнялось. На Украине позже сказали, что это было «летальное оружие» советского производства.

В 2016 году Литва передала украинской стороне более 150 тонн военной амуниции — в основном патроны калибра 5,45 мм для автоматов Калашникова. В том же году украинские СМИ со ссылкой на данные ООН о торговле оружием утверждали, что Литва передала Киеву 60 пулеметов КПВТ и 86 пулеметов ДШК советского производства. Шри-Ланка протестует из-за мощного экономического кризиса. При чем здесь Украина? На этой неделе все мировые СМИ облетело видео с многотысячной манифестацией на Шри-Ланке... 26 марта 11:43

Годом позже минобороны Литвы анонсировало передачу Украине новой партии летального вооружения и боеприпасов. СМИ позже писали, что речь идет о старом советском вооружении, списанном после перехода страны на стандарты НАТО, — это более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника. Общая стоимость боеприпасов и вооружения составила €1,93 млн.

Литва в очередной раз передала Украине снятые с вооружения боеприпасы в феврале 2019 года, речь идет о более 1 млн патронов к автоматам советского производства.

В октябре прошлого года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью 676 тыс. евро.

В середине февраля текущего года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Позже, в начале марта, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что Литва в общей сложности оказала Украине военную поддержку на 29 млн. евро.

Польша

Уже 26 февраля, на Украину прибыла колонна с вооружением из Польши, сообщил Генштаб ВСУ со ссылкой на заявление польского оборонного ведомства.

До этого стало известно, что Варшава одобрила передачу Киеву восьми комплектов БПЛА, 100 60-мм минометов и 1,5 тыс. боеприпасов к ним, 152-мм кумулятивных боеприпасов, шлемов и боеприпасов к автоматическим орудиям. Кроме того, власти Польши выразили готовность предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и автоматы Grot.

В начале февраля правительство Польши объявило, что поставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

Польша оказывала Украине военную помощь в течение нескольких лет. В июле 2016 года глава украинского военного ведомства Степан Полторак и министр обороны Польши Антони Мацеревич заключили соглашение «о взаимной поставке оружия, военной техники и предоставлении услуг военно-технического характера». Известно, что Польша направляла республике 50 минометов М57 калибра 60 мм, девять бронетранспортеров МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельных артиллерийских установки АК-176М, парашютные системы, а также 100 безоткатных орудий.

Чехия

В непростой для Украины ситуации ее не оставила и Чехия. Глава минобороны республики Яна Чернохова 13 марта заявила, что страна передаст Киеву военную помощь на 725 млн крон (около $31,5 млн).

В прошлом году стало известно, что

Чехия поставит Украине 26 самоходных артиллерийских установок Dana-M2 — модификацию боевой машины, разработанной еще в 1970-х годах.

Она вооружена 152-мм орудием, способным поражать цели обычными снарядами на дистанции до 20 тыс. метров.

В 2018 году представитель чешской частной компании по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group сообщил, что после капитального ремонта на Украину будут поставлены десятки боевых машин пехоты BVP-1, которые выпускались в социалистической Чехословакии по советской лицензии, и самоходных гаубиц 2S1 «Гвоздика». Как сообщали СМИ, речь шла о 200 боевых машин пехоты BVP-1.

Кроме того, чешская фирма Czech Defense Systems a.s победила в тендере минобороны Украины на закупку снарядов для пушек «Рапира» — у армии возник дефицит в данных боеприпасах из-за частых пожаров на военных складах. Чешская фирма предложила Киеву партию отремонтированных боеприпасов. Они были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые.

Нейтральные страны

Из-за конфликта на Украине впервые с 1939 года, с советско-финской войны, от статуса «нейтральной страны» отошла Швеция, которая решила направить Киеву 5 тыс. единиц противотанкового оружия, по 5 тыс. касок и бронежилетов, 135 тыс. сухих пайков. Она также решила выделить Украине $52 млн на военные расходы. По словам главы МИД Анн Линде,

общая сумма, которую Швеция выделила Украине на данный момент, составляет около $140 млн.

Поддержку Украине решила оказать и другое государство с нейтральным статусом — Финляндия. Премьер страны Санна Марин заявила, что Хельсинки направит Киеву автоматы, патроны, противотанковые заряды и сухпайки. В свою очередь глава минобороны Антти Кайкконен пояснил, что поставки будут включать 1,5 тыс. единиц противотанкового оружия, 2,5 тыс. штурмовых винтовок, 150 тыс. патронов и 70 тыс. полевых пайков. На экстренном совещании Госсовета Финляндии по вопросу оказания дополнительной помощи Украине было принято решение разрешить Эстонии поставить Киеву 12,. Также Госсовет решил отправить Украине 2 тыс. бронежилетов, 2 тыс. касок, 100 носилок и средства первой помощи.