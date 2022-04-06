Спецоперация России на Украине. 42-й день

10:01

⚡️Свежий брифинг МО РФ:

▪️ Высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска. Согласно заявлению Минобороны, с этих баз ГСМ снабжалась топливом военная техника группировок ВСУ на Донбассе, а также под Харьковом и Николаевым. ▪️ Самолеты ВКС за ночь поразили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск. ▪️ Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе четыре беспилотника под Бердянском, Горняком, Уванским и Чернобаевкой.