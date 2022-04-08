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Политика

Спецоперация России на Украине. 44-й день

Онлайн-трансляция 44-го дня российской военной операции на Украине

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Сапер Вооруженных сил РФ выносит боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя

Сапер Вооруженных сил РФ выносит боеприпасы из здания в Левобережном районе Мариуполя

Илья Питалев/РИА «Новости»
Германия остановит импорт угля из России в течение 120 дней, Япония также намерена сократить угольные поставки. Канцлер Шольц откладывает решение об отправке Киеву танков. Продолжаются бои за Мариуполь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:15

США ввели санкции против компании АЛРОСА и «Объединенной судостроительной корпорации».

Под блокирующие санкции Минфина США также попали дочерние компании ОСК и восемь членов совета директоров. Среди них — председатель совета директоров Георгий Полтавченко и гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

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Генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов

Генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов

Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
10:11

Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу — пресс-служба ГУ МВД по Москве.

10:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации РФ.

Украина также надеется получить средства от российских активов, замороженных за рубежом. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

10:04

9:30

Очередное вручение наград участникам спецоперации.

9:20

Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели, и призывает к гуманитарной помощи населению.

9:15

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области — Минобороны России.

9:05

Российские военные доставили более 60 тонн гумпомощи жителям Изюма в Харьковской области.

8:58

❗️EPAM Systems Inc. решила прекратить деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине, завершит этот процесс в течение 3 месяцев.

Американский ИТ-аутсорсер EPAM, создан выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. 5 апреля он прекратил работу с российскими клиентами.

Добкин отметил, что сотрудники компании по всему миру делают все возможное для поддержки украинского персонала компании и членов их семей.

EPAM занимается разработкой программного оборудования на заказ.

8:30

Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, оплата в российской валюте также несет риск для европейских компаний.

8:16

В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского рассказали «Газете.Ru», как спасают жизни раненых в ходе спецоперации российских солдат и офицеров. Многое изменилось со времен Великой Отечественной войны.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем онлайн-трансляцию военных действий на Украине. Сегодня — 44-й день с начала спецоперации РФ.

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