Спецоперация России на Украине. 44-й день

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❗️EPAM Systems Inc. решила прекратить деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине, завершит этот процесс в течение 3 месяцев.

Американский ИТ-аутсорсер EPAM, создан выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. 5 апреля он прекратил работу с российскими клиентами.

Добкин отметил, что сотрудники компании по всему миру делают все возможное для поддержки украинского персонала компании и членов их семей.

EPAM занимается разработкой программного оборудования на заказ.