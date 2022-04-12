Немцы призвали выслать посла Украины из ФРГ. Почему в Киеве не ждут президента Германии

Украинского посла Андрея Мельника следует выдворить из Германии — петиция с таким мнением распространяется в интернете. Ее автор считает, что дипломат позволяет себе «ненавистнические высказывания против немецкой политики». Местные политологи полагают, что Мельник «в целом справляется со своими обязанностями». В свою очередь, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что ему не будут рады в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Германии опубликовали петицию с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника. Автором обращения, которое на данный момент подписали более 16,5 тыс. человек, стал пользователь Юрген Петерс. В Германии украинскому послу предложили вернуться на Украину и воевать за свою страну Председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) земли Мекленбург... 29 марта 14:17

«Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению.

Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Это должно быть предотвращено! Посол Мельник больше неприемлем и больше не соответствует требованиям дипломата. Поэтому мы требуем немедленной высылки посла!» — говорится в тексте петиции.

Как пишет РИА «Новости», Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами. Военная операция РФ на Украине. 48-й день Сегодня — 48-й день военной операции РФ на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что Киев... 12 апреля 20:44

Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него «целая паутина контактов с Россией». Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, упрекая его в некомпетентности. Добавим, что 46-летний Мельник возглавляет дипмиссию в ФРГ с 2014 года.

«Он радикальный, конечно, но в целом справляется со своими обязанностями. Это он первый сказал уже на третий день войны о том, что есть «три пути для царя: самоубийство, путч или Гаага». Но вообще в Германии можно любые петиции писать и подписывать, конкретно эту пока не обсуждают в местных новостях», — рассказал «Газете.Ru» немецкий политолог из Ольденбурга на условиях анонимности.

Почему в Киеве недовольны ролью Штайнмайера

На этом фоне газета Bild со ссылкой на источники написала, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять. Как говорят собеседники издания, в Киеве недовольны прежней ролью Штайнмайера в выстраивании отношений с Россией. Bild: Зеленский отказался принимать президента Германии Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера... 12 апреля 17:45

«Одна из возможных дат — 13 апреля. Но в Киеве пока не готовы к встрече в этот день. Не исключено, что она состоится позже. При этом с другими европейскими политиками украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться завтра», — пишет Bild.

Позднее сам Штайнмайер подтвердил эту информацию. Он заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.

«Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но… я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — пояснил он на брифинге в Варшаве.

«Never with Putin again»

Штайнмайер, который является президентом ФРГ с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он признавал, что ему не стоило поддерживать «Северный поток — 2», передает ТАСС. «Мы держались за мост, в который Россия уже не верила» Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ошибся в политике по отношению к России... 04 апреля 23:49

12 апреля Штайнмайер заявил, что «вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно».

«Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу», — сказал он, призвав задокументировать и расследовать «российские военные преступления на Украине». «Преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу», — указал президент ФРГ.

Схожую точку зрения в Германии разделяют и ряд других политиков, отмечает собеседник «Газеты.Ru» из Ольденбурга. «Многие политики говорят: «Never with Putin again». Но некоторые надеются опять с ним иметь дело после войны. В целом рядовые немцы не готовы жертвовать своим благополучием, в том числе — платить за газ больше», — заключил политолог.