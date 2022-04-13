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Политика

Военная операция на Украине. День 49-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 49-й день

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РИА «Новости»
Идет 49-й день военной операции РФ на Украине. Зеленский предложил обменять задержанного Виктора Медведчука на украинских солдат. В Киев на поезде едут президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Байден заявил, что российская операция стала причиной роста инфляции в США и цен во всем мире. Москва готова продавать дружественным странам нефть в любом ценовом диапазоне, заявил глава Минэнерго Шульгинов. Между тем крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group прекратит торговлю нефтью из России к концу 2022 года. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:57

8:35

Президент США Джо Байден заявил, что он считает политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины «геноцидом».

Американский президент также убежден, что после ввода российских войск на Украину во всем мире выросли цены на бензин и продовольствие. Он пообещал сделать все возможное, чтобы замедлить рост цен.

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев», — сказал Байден.

8:31

⚡️Зеленский предложил Кремлю обменять пленных украинских солдат на Виктора Медведчука.

«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!». Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот».

Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — заявил украинский президент.

8:30

Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Комментируя газете «Известия» возможный уровень цен из-за вероятного запрета на покупку российской нефти, Шульгинов заметил, что сейчас трудно заниматься прогнозированием. Поведение западных политиков он назвал «неконструктивным».

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Global Look Press
8:20

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Киев на поезде.

С украинским президентом Зеленским они будут обсуждать вступление Украины в ЕС, усиление восточного фланга НАТО и санкции против России.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации Российской Федерации на Украине.

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