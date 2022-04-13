Военная операция на Украине. День 49-й

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Президент США Джо Байден заявил, что он считает политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины «геноцидом».

Американский президент также убежден, что после ввода российских войск на Украину во всем мире выросли цены на бензин и продовольствие. Он пообещал сделать все возможное, чтобы замедлить рост цен.

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев», — сказал Байден.