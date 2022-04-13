Военная операция на Украине. День 49-й

Президент США Джо Байден заявил, что он считает политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины «геноцидом».
Американский президент также убежден, что после ввода российских войск на Украину во всем мире выросли цены на бензин и продовольствие. Он пообещал сделать все возможное, чтобы замедлить рост цен.
«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев», — сказал Байден.
⚡️Зеленский предложил Кремлю обменять пленных украинских солдат на Виктора Медведчука.
«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!». Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот».
Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — заявил украинский президент.
Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
Комментируя газете «Известия» возможный уровень цен из-за вероятного запрета на покупку российской нефти, Шульгинов заметил, что сейчас трудно заниматься прогнозированием. Поведение западных политиков он назвал «неконструктивным».
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Киев на поезде.
С украинским президентом Зеленским они будут обсуждать вступление Украины в ЕС, усиление восточного фланга НАТО и санкции против России.