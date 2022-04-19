«Санкции будут обоюдоострыми». Запад готовит ограничения для энергоресурсов из России

США и ЕС могут ввести новые санкции против России на этой неделе. Как сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, эти ограничения коснутся энергоресурсов — в частности, нефти. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что рестрикции являются обоюдоострыми, и для некоторых стран являются «вызовами», которые «едва ли можно преодолеть». Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что изолировать Россию и «задушить ее экономику с помощью санкций ни у кого не получится».

Американские власти могут в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России уже на этой неделе. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. США продолжат политику изоляции России до окончания конфликта на Украине США совместно с союзниками намерены усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России... 13 апреля 17:50

«Мы все еще рассматриваем этот вопрос, идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые из них изучаются исполнительной ветвью власти», — цитирует ее ТАСС.

Комментируя состоявшуюся ранее видеоконференцию с участием президента США Джозефа Байдена, лидеров G7 и ЕС, Псаки подтвердила их намерение и далее применять ограничительные меры против России. «Они также обсудили свои скоординированные усилия, направленные на то, чтобы налагать серьезные экономические издержки для привлечения России к ответственности, договорились продолжать тесную координацию», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

«Байден провел видеоконференцию для обсуждения текущих усилий по поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Лидеры подтвердили свою приверженность продолжению оказания Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности», — сказала она. Оружие, деньги, санкции. Лидеры G7 и ЕС решали, как помочь Украине Президент США Джозеф Байден во вторник, 19 апреля, провел переговоры с лидерами Великобритании... 19 апреля 21:53

Нефтяное эмбарго

Позднее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз и США в ближайшие дни усилят рестрикции против России, в том числе — в отношении поставок энергоресурсов.

«Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности, нефти», — приводит его слова РИА «Новости».

Бон отметил, что ограничения на импорт российской нефти необходимы, чтобы «прекратить финансировать военные действия России на Украине».

«Непреодолимый вызов»

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что санкции против России являются обоюдоострыми и имеют последствия для всего мира, в том числе в виде роста цен на энергоносители, которые для некоторых стран являются непреодолимыми. Военная операция на Украине. День 55-й В Минобороны РФ предложили противнику сложить оружие и покинуть «Азовсталь» в Мариуполе. Вышли лишь... 19 апреля 23:54

«Мы приняли масштабные санкции с серьезными последствиями. Все знают, что эти санкции всегда являются обоюдоострыми — в свете обратного воздействия на страны, которые их ввели, а также на весь остальной мир», — сказал он, комментируя итоги переговоров с лидерами G7 и ЕС.

«Растущие цены на уголь, нефть и газ, конечно, являются вызовом для такой богатой страны, как Германия. Для некоторых стран их едва ли можно преодолеть», — констатировал глава правительства Германии.

Он добавил, что еще до событий на Украине Берлин готовился к снижению зависимости от импорта российских энергоносителей. «Мы хотим быть намного быстрее с этим, чем многие планируют», — подчеркнул он, указав при этом, что необходимо тщательно изучать вопрос введения эмбарго на поставки энергоносителей.

«Мы принимаем активные усилия для того, чтобы там, где существует дефицит нефти, мы были в состоянии постепенно заменить импортеров нефти на других поставщиков. А в вопросе газа вы знаете наши амбициозные планы — построить трубопроводы и терминалы, насколько быстро это возможно, чего не предпринимала Германия за последние 50 лет», — заключил Шольц. Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». Он также рассказал... 19 апреля 09:48

«Экономическая война»

Ранее во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что изолировать Россию и «задушить ее экономику с помощью санкций ни у кого не получится».

По его словам, сейчас РФ «находится на особом положении» в условиях беспрецедентного давления. Введение санкций он назвал «экономической войной».

«Мы к этому готовились. Понятно, что ситуация сложная, но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, других государств, не получится ни у кого», — считает Медведев. «Нанести ущерб России, но не самим себе». Австрийский канцлер — о санкциях ЕС После визита в Москву канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что некоторые страны ЕС выступают против... 13 апреля 21:39

Он также указал на необходимость «концентрации сил и ресурсов, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из этих испытаний победителями».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.

Отметим, что среди запомнившихся событий марта подавляющее большинство (75%) опрошенных россиян отметили специальную военную операцию в Украине. Кроме того, респонденты упомянули события, связанные с ростом цен, дефицитом продуктов и повышением ставки по ипотеке (13%), а также с санкциями против России (8%).