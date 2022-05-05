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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 71-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 71-й день

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Пожарный МЧС ДНР принимает участие в тушении пожара на нефтебазе в Макеевке

Пожарный МЧС ДНР принимает участие в тушении пожара на нефтебазе в Макеевке

Алексей Куденко/РИА «Новости»
Идет 71-й день военной спецоперации России на Украине. Представители Следственного комитета РФ начали работу в Мариуполе, они принимают от жителей сообщения о фактах военных преступлений. Кроме того, Мариуполь посетили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В этом году в Донецке и Луганске не будет парада Победы и акции «Бессмертный полк». В ООН подтвердили эвакуацию 4 мая из Мариуполя и других районов более 300 гражданских лиц. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:57

Вхождение Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса может расцениваться как провокация, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на европейский источник — ТАСС.

8:54

Более 12,5 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли за сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.

8:34

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не присоединился к осуждению со стороны Франции спецоперации ВС РФ на Украине, однако выступил за урегулирование кризиса путем переговоров — ТАСС.

8:33

Сегодня с 8:00 для эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории «Азовстали» начал действовать открытый российскими военными гуманитарный коридор.

8:32

Жительница города Ясиноватая погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

8:31

NYT со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что США предоставили Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров — РИА «Новости».

8:30

Следователи СК России обнаружили останки человека в здании драмтеатра в Мариуполе.

8:29

Минобороны РФ показало обслуживание вертолетов инжинерно-авиационной службой.

8:28

Гуманитарный координатор ООН по Украине Оснат Лубрани подтвердила эвакуацию 4 мая из Мариуполя и других районов более 300 гражданских лиц — ТАСС.

8:27

Великобритания выделит £45 млн ($57 млн) на указание помощи наиболее уязвимым лицам, пострадавшим в результате конфликта на Украине. Как говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного королевства, эти средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.

8:26

Власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщила американская газета The Hill.

8:25

Введение новых санкций против Москвы контрпродуктивно и не позволит Вашингтону добиться своих целей, укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики РФ, говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

8:24

Эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ, но правительство работает над тем, чтобы этого не произошло, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире телеканала RTL.

8:23

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» в этом году не смогут пройти в Донецке или Луганске, однако время для этого скоро настанет, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Мариуполя.

Видео его выступления выложил в своем Telegram-канале первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

8:22

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетили Мариуполь, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

8:21

Представители Следственного комитета РФ начали работу в Мариуполе, они принимают от жителей сообщения о фактах военных преступлений, сообщил в своем Telegram-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

8:20

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 71-го дня военной операции РФ на Украине.

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