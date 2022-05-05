В США считают, что Байден будет избегать Путина на саммите G20

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Индонезия на правах председателя саммита G20 направила приглашения президентам России и Украины. И хотя в Кремле еще не подтвердили участие Владимира Путина в мероприятии, само приглашение поставило главу США Джо Байдена перед трудным выбором. Он не может пропустить международное событие такого уровня, но также не хочет присутствовать на одной площадке с Путиным, которого он называл «военным преступником». The Washington Post считает, что Байден может попытаться избегать общих фотографий и встреч с Путиным в ходе саммита.

Решение пригласить российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии поставило президента США Джо Байдена в сложное положение, утверждает газета The Washington Post. Военная операция РФ на Украине. День 71-й В Росгвардии сообщили о ликвидации лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области... 05 мая 19:37

«Попытки США выставить Россию международным «изгоем» провалились в столкновении с реальностью: не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием», — отмечается в статье.

Это создало новую «головную боль» для Байдена, который в результате оказался в затруднительном положении.

Теперь, по мнению автора статьи, перед президентом стоит нелегкий выбор. Будет ли он участвовать в ноябрьском саммите G20, на котором может присутствовать Путин (которого Байден несколько раз называл «военным преступником») или уступит одно из главных международных экономических событий Китаю.

Отмечается, что Байден не может себе позволить пропустить такое важное мероприятие в Азии, поскольку последствия пандемии до сих пор отражаются на мировой торговле, а инфляция стала глобальной проблемой и может повлиять на результат промежуточных выборов в США в этом году.

Белый дом, по мнению издания, может сделать так, чтобы Путин и Байден редко появлялись вместе на одной фотографии. Однако на G20 делается групповой снимок мировых лидеров, а в ходе саммита могут возникать неловкие и незапланированные встречи, считает автор статьи. Тем не менее, у глав государств нет необходимости в двусторонней встрече.

The Washington Post подчеркивает, что решение президента Индонезии Джоко Видодо «не шокировало Вашингтон», поскольку в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые «проявили определенную степень сопротивления» призывам Вашингтона вводить санкции против Москвы из-за военной операции на Украине.

Кроме того, США в своем стремлении изолировать Россию пользуются значительной поддержкой союзников, в частности, Канады, Великобритании и Австралии.

Джакарта пытается примирить Москву и Киев

Индонезия в этом году на правах председателя «Группы двадцати» может приглашать другие государства, формально не входящие в G20. Президент страны Джоко Видодо заявил о том, что Джакарта намерена объединить «двадцатку» и выступает против раскола. «Половина зала уйдет»: что ждет Россию на G20 Несмотря на давление со стороны США, Индонезия направила приглашение на саммит G20 президенту России... 23 апреля 10:41

Поэтому в конце апреля он пригласил на саммит президентов России и Украины.

«Президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие», — сказал Видодо. Он также отметил, что Индонезия готова внести вклад в скорейшее прекращение огня и проведение мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Мы понимаем, что деятельность G20 направлена на восстановление мировой экономики», — добавил Видодо и уточнил, что при реализации этой задачи «необходимо учитывать две важнейшие проблемы: во-первых, пандемию коронавируса, во-вторых, кризис на Украине».

Президент Индонезии выразил надежду на «скорейшее завершение боевых действий и продолжение мирного решения проблем посредством переговоров». Он также указал, что «в соответствии с конституцией и принципами внешней политики Индонезии запрещено предлагать третьей стороне какую-либо военную помощь».

Позиция Джакарты вызвала критику со стороны некоторых государств, включая США, Канаду и Австралию.

Россия готовится к саммиту

Москва сделает все необходимое, чтобы способствовать успешному председательству Индонезии в G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «Россия будет готовиться к этому саммиту». «Говорить преждевременно»: в Кремле не подтвердили приезд Путина на саммит G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20... 29 апреля 15:49

Отвечая на уточняющий вопрос о возможном формате участия президента РФ во встрече лидеров G20, Песков сказал, что «пока таких решений нет».

«Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия, мы будем вас своевременно информировать», — указал пресс-секретарь Кремля.

По его словам, Россия будет ориентироваться преимущественно на организатора совещания в лице Индонезии.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва рассматривает G20 в качестве ведущего экономического форума и высоко оценивает «деполитизированный характер усилий Джакарты».

«Мы разделяем актуальность трех предложенных тем — здравоохранение, энергетика и цифровизация — и намерены внести весомый вклад в наращивание прогресса по всем этим направлениям к Балийскому саммиту 15-16 ноября», — сказала Захарова.

Украина получила приглашение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что получил приглашение на саммит «Группы двадцати». «Прямой контакт». Европа опять просит Путина поговорить с Зеленским Президент России Владимир Путин объяснил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его встреча с президентом... 22 апреля 18:31

«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, — сказал Зеленский. — Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20».

Украинский президент не уточнил, в каком качестве и в какой форме его пригласили участвовать во встрече. Он также не сообщил, сможет ли приехать на саммит лично.

По словам Зеленского, он обсуждал с индонезийским лидером «проблематику продовольственной безопасности» и поблагодарил его за «поддержку суверенитета и территориальную целостности Украины».

США против участия Путина в G20

Еще в марте Байден заявил, что Россию нужно исключить из G20, а Путина нельзя допустить к участию в саммите в Индонезии. В противном случае, у Украины должна быть возможность присоединиться к встрече. Бойкот на G20. США и Европа даже не стали слушать Россию В Вашингтоне стартовала встреча «большой двадцатки», на которой собрались министры... 20 апреля 23:48

Вашингтон также продолжает настаивать на включении в повестку дня предстоящего саммита обсуждения ситуации вокруг Украины.

«Включение Украины [в повестку дня и число участников саммита] не означает, что дело касается только боевых действий на месте событий. Нам нужно будет восстановить Украину. Украина только что подала заявку на получение членства в ЕС», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также прокомментировала возможное участие Путина в саммите.

«Президент [США Джо Байден] публично высказался против участия президента Путина в G20. Мы приветствуем участие и приглашение Украины участвовать в G20. До этого еще шесть месяцев, поэтому мы не знаем, не можем сейчас предсказать, как это все будет выглядеть», — сказала Псаки.

По ее словам, США в частном порядке связались с Индонезией и выяснили, что Россия была приглашена еще до начала военной операции на Украине.

При этом Псаки указала, что США «не видели до сих пор признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах» с Украиной.

«Мы надеемся, что ситуация изменится, потому что, очевидно, дипломатические переговоры и контакты — это способ положить конец этому конфликту, и президент Путин может положить конец этому конфликту завтра, может положить конец этому конфликту прямо сейчас», — отметила представитель Белого дома.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить президента России к участию в ноябрьском саммите G20.