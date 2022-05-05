Китай готовится к санкциям. Ждет ли его судьба России

Китай готовится к введению против него широкомасштабных санкций, аналогичных тем, что были введены против России. По информации британских СМИ, в стране даже проводятся специальные «стресс-тесты», цель которых — установить эффект и последствия такого развития событий. Китаисты из Института стран Азии и Африки МГУ и Российской академии наук рассказали «Газете.Ru», как могут выглядеть подобные санкции и сможет ли мир пережить их.

Китай готовится к санкциям

Британская газета The Guardian со ссылкой на источник накануне сообщила о всестороннем «стресс-тесте», который власти Китая провели с целью изучить последствия санкций, подобных введенным в отношении России.

По информации издания, ключевым государственным ведомствам Китая была поручена задача разработать ответные меры на случай, если аналогичные санкции будут введены в отношении Пекина.

«С точки зрения Пекина, если западные союзники во главе с США могли принять такие меры против Москвы, они могли бы сделать то же самое и в отношении Китая.

Поэтому ему необходимо знать, насколько на самом деле устойчива страна», — цитирует издание слова Тун Чжао, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги в Пекине.

Источник The Guardian отмечает, что эта проверка была «естественной реакцией», учитывая тесные отношения Пекина с Москвой. Еще один источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что китайские дипломаты в последние несколько недель также встречались с экспертами, чтобы понять траекторию развития санкционного давления на Россию. «Олаф Шольц не колбаса, он канцлер». Как Берлин не заметил оскорбления от посла Украины В Германии разгорается скандал из-за оскорбления Олафа Шольца со стороны посла Украины Андрея Мельника... 04 мая 19:02

Директор Института стран Азии и Африки МГУ профессор Алексей Маслов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что хотя санкции против Китая действительно возможны, они будут совсем другого свойства и порядка, чем те, что введены в отношении России, поэтому готовиться именно к антироссийским санкциям Китаю нет смысла.

«Китай более глубоко интегрирован в мировую экономику. И санкции против него — очень серьезная история не только для Китая, но и для Запада.

В этом плане Китай, скорее всего вычисляет еще и влияние возможных санкций на мировую экономику», — отметил эксперт.

Кроме того Маслов указал и на более явные признаки подготовки Китая к санкционному противостоянию с США и их союзниками.

«Мы сейчас видим, что Китай активно развивает свою параллельную финансовую банковскую систему. И хотя официально нигде не говорится, что это будет параллельный или альтернативный долларовой массе инструмент, очевидно, что Китай хочет быть независимым от системы SWIFT. Наконец, Китай смотрит сейчас возможности оплаты через Union Pay — насколько она может быть заблокирована и каким образом можно хеджировать эти риски», — поделился профессор ИСАА. «Если на карту будет поставлено существование страны». Из-за чего может начаться ядерная война Западные и российские политики на фоне ситуации на Украине начали рассуждать, насколько вероятно... 03 мая 11:51

Какими будут антикитайские санкции?

Среди санкций, которые могут быть введены в отношении Китая, Алексей Маслов называет запрет на работу китайских высокотехнологических компаний на территории западных стран; запрет на размещение и изготовление высокотехнологической продукции в Китае; запрет на поставки Китаю высокотехнологической продукции и создание совместных лабораторий, связанных с этим.

«Также я допускаю блокировку активов китайских предприятий, которые работают на территории США и Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии, запрет на покупку из Китая продукции, которую выпускают предприятия, попавшие под санкции — от радиоэлектроники до пищевой продукции и текстиля. Запрет на создание совместных китайско-иностранных предприятий за пределами Китая.

Китай просто не сможет выходить на западные рынки», — перечислил Маслов, добавляя, что это «самый худший сценарий».

При этом он указал, что эти санкции будут иметь обоюдоострый эффект и обернутся в западных странах падением качества жизни, ростом инфляции, падением курса доллара, который привязан в том числе и к китайской товарной массе, и банальным удорожанием товаров.

Профессор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александр Ломанов со своей стороны отмечает, ситуация вокруг антироссийских санкций уже показала готовность как минимум Европы «идти на самоограничения и нанесение ущерба собственным интересам».

«И тем не менее, понятно, что Европа и Америка будут пытаться максимально сохранить те выгоды, которые они получают от торговли с Китаем. Но дело не в торговле», — отметил Ломанов.

По его словам, главные опасения у Китая вызвало решение правительств западных стран о заморозке золотовалютных резервов российского Центробанка.

«Китайских активов на Западе на порядок больше — Китай не хотел бы просто так лишиться этих денег. Китайская экономика от их потери конечно не рухнет, но о том, как обезопасить эти огромные суммы, накопленные Китаем за десятилетия, конечно Пекину пора думать уже сейчас», — добавил эксперт. Борцы с империализмом НАТО: кто в США поддерживает Россию и почему Спецоперация России на Украине ознаменовала появление на Западе новых «танкиз» — социалистов... 01 мая 10:26

Для чего Западу вводить санкции против Китая?

По словам Алексея Маслова, разрыв Китая с международной финансовой системой — практически неизбежное событие, поэтому сторонники санкций в западных элитах исходят из соображений «превентивного удара».

«В США обсуждается вопрос, что Китай в любой случае через 10-15 лет пойдет на размежевание с мировой финансовой системой. Поэтому они просто пытаются сыграть на опережение и вызвать в Китае социальную нестабильность», — сказал эксперт.

Александр Ломанов же отмечает, что санкционный сценарий «не может быть запущен сам по себе».

«Введение таких санкций против Китая без какой-либо причины и мотивации невозможно. Понятно, что для этого должно произойти что-то экстраординарное. Наиболее вероятна, конечно же, силовая операция по воссоединению с Тайванем», — предположил эксперт.

С его точки зрения, китайские власти не начнут такую операцию в краткосрочной и может даже в среднесрочной перспективе, однако они намерены обеспечить себе все возможности провести ее в любой момент.

«Им нужно как минимум иметь возможность с уверенностью говорить и в адрес Тайваня и в адрес Запада, что при необходимости, при возникновении кризисной ситуации, Китай оставляет за собой право на реализацию силового сценария.

Поэтому речь идет не о том, чтобы подготовиться к санкциям и немедленно начать операцию.

А о том, чтобы подготовиться и дать оппонентам уверенность в готовности Китая провести военную операцию даже с учетом последующих широкомасштабных антикитайских санкций», — пояснил Ломанов.

С его точки зрения, в ближайшие несколько лет мировая экономика может быть спокойна и не ожидать последствий широкомасштабной экономической атаки на Пекин.

«Пару месяцев назад, когда только начинался кризис вокруг Украины, тайваньские эксперты уже говорили, что впереди у Тайваня как минимум три года спокойной жизни — это минимальный промежуток времени, который потребуется Китаю для того, чтобы адаптировать свою экономику, финансы, промышленность к санкциям, которые сопоставимы по своей глубине и масштабу тем, которые были введены в отношении России. Но три года — это минимум. Скорее, это даже пять лет», — резюмировал он.