Военная операция РФ на Украине. День 72-й

Навигатор, который поможет россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений, заработал на сайте правительства РФ.
Он составлен в виде анкеты и размещен в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций, сообщил кабмин.
❗️Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через 9 месяцев, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони — ТАСС.
Жительница города Ясиноватая в ДНР погибла утром в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
❗️Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи растет на 0,09%, до 67,06 рублей, курс евро — на 1%, до 70,9 рублей, следует из данных торгов — ТАСС.
Поставки товаров из США в Россию в марте 2022 года упали в пять раз на фоне очередных антироссийских санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные внешнеторговой статистики Бюро переписей США.
Экспорт товаров США в Россию сократился до $101,1 млн. В феврале же он составлял $497,5 млн. При этом показатель поставки товаров за март стал самым минимальным за месяц в истории российско-американской торговли, с момента появления ежемесячных данных Census Bureau в 2002 году.
Поступления в бюджеты регионов России в 2022 году могут сократиться от 5% до 8% из-за действия антироссийских санкций. Об этом «Ведомостям» заявили в пресс-службе Счетной палаты.
«Антироссийские санкции повлияют на устойчивость бюджетов регионов РФ. Доходы консолидированных региональных бюджетов по итогам 2022 года могут снизиться на 5–8%», — отметила аудитор ведомства Наталья Трунова.
СК примет меры после высказываний украинского силовика в соцсетях с призывами к убийству русскоязычного населения, сообщили в ведомстве — ТАСС.
Росгвардия совместно с МЧС РФ доставила более 70 тонн гумпомощи жителям Харьковской области, рассказали в ведомстве — ТАСС.
Операции в сервисах платежной системы Банка России и Системе передачи финансовых сообщений в настоящее время обрабатываются с замедлением из-за технических работ, все средства клиентов сохранны, сообщили в ЦБ РФ — ТАСС.
Власти ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя 518 человек, включая 67 детей, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
❗️СКР занялся расследованием факта издевательства грузинского наемника над российским пленным на Украине, сообщили в ведомстве.
Более половины респондентов ВЦИОМ отметили, что специальная военная операция России на Украине скорее сплотила российское общество (61%). Противоположной позиции придерживается каждый пятый (20%).
Считают, что специальная военная операция никак не повлияла на общество – 10%, еще 9% затруднились дать оценку.
ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреливали ДНР, в результате чего погибли четверо мирных жителей, утверждают в представительстве республики в СЦКК.
Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000, об этом достигнута соответствующая договоренность, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт — ТАСС.
На этом фоне «Ромир» сообщает, что в период с 25 апреля по 1 мая средние недельные расходы россиян увеличились, как и средняя стоимость одной покупки.
Индекс недельных расходов составил 5 143 рубля, что на 1,5% (76 рублей) больше, чем на предшествующей неделе. В годовой динамике расходы увеличились на 2,2% (113 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 304 рубля) индекс недельных расходов ниже на 3,0% или 161 рубль.
Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 5,0% (32 рубля). Средняя стоимость одной покупки составила 677 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,9% (61 рубль). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек выше на 2,9% или 19 рублей.
Крупнейшие производители направили в Генпрокуратуру РФ пояснения, в которых указали на невозможность снизить цены из-за подорожания логистики и стоимости упаковки. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо 11 крупнейших профильных бизнес-объединений.
Представители бизнеса в своем письме отметили, что сейчас практически все продукты в России имеют иностранную составляющую. Учитывая, что продовольствие дорожает по всему миру, Россия также не может этого избежать. В частности, стоимость упаковки в среднем вросла на 20%, некоторые виды тары подорожали на 45%.
Автоколонна очередного гуманитарного конвоя МЧС РФ доставила в Луганск в качестве гумпомощи продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты, сообщили в МЧС ЛНР.
Более 81 млн рублей в качестве пособий Россия выплатила пенсионерам и бюджетникам на Украине, рассказал источник ТАСС.
Минобороны РФ показало, как работают разведчики ВДВ в ходе спецоперации на Украине. Десантники, в частности, обнаруживают замаскированные позиции украинских войск и передают их координаты для артиллерии:
Санкции ЕС в отношении энергетического сектора России — красная линия для Венгрии, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Премьер Венгрии заявил, что его страна не поддержит предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров РФ — ТАСС.
Банки в России отказали в одобрении кредитных заявок 75% желающих в марте 2022 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».
В марте 2022 года на фоне резкого роста ставок банки стали массово отказывать в одобрении кредитов. Из-за этого уровень одобрения кредитных заявок упал до минимумов 2014 года, составив всего 25%.
Постпред Украины обещает, что Киев готов работать с ООН над организацией гуманитарных коридоров — РИА.
Россия будет готова возобновить консультации с США по стратегической проблематике, когда Вашингтон будет к этому готов, сообщил посол РФ.
Офис генпрокурора Украины выписал несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, среди которых: спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу — ТАСС.
Посольство России в США назвало одиозными обвинения американской администрации в наличии у РФ планов по применению на Украине отравляющих веществ и призвало Штаты уничтожить собственный химический арсенал — РИА.
Предприятия «Ростеха» планируют разработать мини-дроны, умещающиеся в карман, используя опыт спецоперации на Украине, сообщил представитель компании — РИА.
❗️У стран — членов ЕС есть только один путь сохранить свой суверенитет — выйти из Евросоюза, считает Володин.
Более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по региону.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул — ТАСС.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что глава МИД страны Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
В статье российского посла Анатолия Антонова «Ядерная политика России: факты и фейки» для журнала Newsweek сказано, что Россия не угрожает Соединенным Штатам и их союзникам в Европе и прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию кризиса на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Антонов добавил, что российская сторона вынуждена предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что экспорт продовольствия из России, Белоруссии и Украины необходимо вернуть, сообщает РИА «Новости».
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Об этом он заявил на Дне польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве.
Поляки сегодня делают все, чтобы помочь Украине противостоять «российской агрессии», отметил Дуда.
Польский политолог Конрад Ренкас утверждает, что Варшава якобы уже отправила на Украину кадровых военных и наемников.
«Граждане республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные», — цитирует его РИА «Новости».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может нарастить присутствие в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности Швеции на период рассмотрения возможной заявки о ее вступлении — ТАСС.
Экс-глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил CNN, что страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Россией. Он считает, что США, Франция, Польша, Германия и Великобритания должны создать по украинскому воинскому подразделению. В этом случае ВСУ смогут «сражаться по-западному», так как будут располагать совместимыми с НАТО танками, огневой поддержкой с воздуха и средствами ПВО, полагает Репасс.
Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал тезис о том, что Москва провоцирует мировой продовольственный кризис. Дипломат добавил, что экспортные возможности были ограничены санкциями, передает ТАСС.
Постоянный представитель Индии в ООН Т.С. Тирумурти на заседании Совбеза по Украине попросил продолжить эвакуацию сограждан, сообщает ТАСС.
«Мы согласны, что первоочередной задачей является эвакуация гражданских лиц с территорий, где происходят интенсивные боевые действия. Мы высоко оцениваем усилия ООН по эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Надеемся, что они распространятся также на другие территории», — заявил Тирумурти.
Ракетный удар по российскому крейсеру «Москва» был нанесен благодаря американским разведданным, переданным Украине, утверждает CNN со ссылкой на источники. Вашингтон по запросу Киева предоставил данные о местоположении крейсера незадолго до того, как на корабле начался пожар, утверждают чиновники.
С «Азовстали» в Мариуполе и прилегающих районов удалось эвакуировать около 500 мирных жителей, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
В Австрии подтвердили, что не планируют платить за российский газ в рублях, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.
Украина с начала спецоперации РФ получила более чем на $12 млрд оружия и финансовой помощи, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боев в населенном пункте Попасная на территории ЛНР:
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые «лукавые страны» накачивают Украину вооружениями и делают из нее плацдарм для битвы с Россией. Его цитирует РИА «Новости».
По его словам, эти страны делали все для этого с момента обретения Украиной независимости. «Сегодня – это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — полагает дипломат.