Военная операция РФ на Украине. День 72-й

10:01

Поставки товаров из США в Россию в марте 2022 года упали в пять раз на фоне очередных антироссийских санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные внешнеторговой статистики Бюро переписей США.

Экспорт товаров США в Россию сократился до $101,1 млн. В феврале же он составлял $497,5 млн. При этом показатель поставки товаров за март стал самым минимальным за месяц в истории российско-американской торговли, с момента появления ежемесячных данных Census Bureau в 2002 году.