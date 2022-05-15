«США очень не нравится «Посейдон» и «Сармат». Они хотят их запретить»

США хотели бы договориться с Россией о запрете на российские системы «Посейдон» и «Сармат», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Под действующий договор об ограничении вооружений между РФ и США эти разработки не попадают. Американские власти ранее выражали озабоченность из-за создания подобного оружия, в России же подчеркивали его уникальность и смертоносность.

США хотят внести «Посейдон» и «Сармат» в будущий договор с Россией, который ограничит их использование или полностью запретит, сообщил посол России в США Антонов в эфире передачи «Соловьев LIVЕ».

«Посейдон» им [США] очень не нравится, не нравится очень «Сармат». На всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — сказал дипломат.

Что такое «Посейдон» и «Сармат»

«Посейдон» — это подводный беспилотник, который может нести тяжелую ядерную боеголовку. По факту, это аналог ядерной торпеды, который как и торпеда запускается с материнской подводной лодки. Основная задача — радиоактивное заражение прибрежных городов, вызов цунами, разрушение береговой инфраструктуры. «Иллюзия мощи»: почему в США не верят в реальность «Посейдона» В США считают, что российская ядерная торпеда «Посейдон» является гротескной и ненужной, а, может, и вообще... 21 января 22:12

Создание подобного беспилотника впервые анонсировал в 2018 году президент России Владимир Путин.

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (знаете, я бы сказал, на очень большой глубине) и на межконтинентальную дальность <...>. Это просто фантастика.

Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — сообщил Путин.

Он отметил, что подводные беспилотники могут нести не только ядерные, но и обычные боеприпасы. «Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру», — резюмировал президент. «Потенциальный убийца Нью-Йорка». Что такое «Посейдон» и «Скиф» Эти образцы российского оружия широко не демонстрируются не только из-за особой секретности, но и потому, что... 29 декабря 21:20

Название для беспилотника Минобороны выбрало через голосование на своем сайте — победил «Посейдон». Министр обороны РФ Сергей Шойгу в феврале 2019 года заявил, что «Посейдон» успешно прошел испытания на морском полигоне.

«Посейдон» способен развивать скорость более 200 км/ч и погружаться на глубину не менее 1 километра. Дальность его плавания ограничена лишь сроком службы ядерного топлива.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет работу для ПВО.

О разработке «Сармата» также впервые рассказал Путин в 2018 году. «Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» – это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заявил президент.

Гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева (разработчик «Сармата») Владимир Дегтярь говорил, что ракета способна облететь вокруг земного шара. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что первые ракеты «Сармат» будут приняты на вооружение в Красноярском крае не позднее осени 2022 года.

В апреле Минобороны России объявило об успешном пуске «Сармата» с космодрома Плесецк. Это первый запуск в программе государственных испытаний.

Как Россия и США сейчас ограничивают вооружения друг друга

Власти США предупреждали, что разработка оружия, подобного «Посейдону» вызывает серьезные опасения.

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall («Буревестник») и «Посейдон» — это ужасные проекты.<...> [Россия] должна отложить эти проекты», — заявил в 2020 году бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он назвал эти российские проекты «большой тратой денег впустую».

После апрельского пуска «Сармата» Пентагон заявил, что не рассматривает это испытание как угрозу. Россия должным образом уведомила США перед тестированием, указало американское Минобороны. Подготовка к саммиту: Россия напомнила США о нарушенных условиях СНВ-3 США на 101 единицу вооружений превысили количество разрешенных Договором СНВ-3, сообщили в МИД РФ, и этот... 25 мая 20:58

Сейчас между Россией и США действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Впервые он был подписал странами в 2010 году и предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число развернутых межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700. Число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — не должно превышать 800.

В феврале прошлого года срок соглашения истек. Однако Москва и Вашингтон продлили его до 5 февраля 2026 года. В Кремле отметили, что продление договора сохранит взаимоотношения Вашингтона и Москвы открытыми и предсказуемыми, позволит «поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения». Пентагон сообщал, что сохранение договора подарило двум странам время и пространство для изучения новых механизмов контроля над вооружениями.