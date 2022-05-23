«Рубль укрепляется бешеными темпами». Лукашенко и Путин поговорили об экономике

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на берегу Черного моря, чтобы обсудить интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также ситуацию в экономике. Лидеры на этот раз много шутили: Путин пообещал «серьезно поговорить» с самим собой в ответ на обвинения западных стран во всех возникших у них экономических проблемах, а Лукашенко призвал «не переборщить с укреплением рубля». В целом, политики сошлись во мнении, что санкции Запада только укрепили экономику двух стран и дали «толчок к дальнейшему развитию».

Президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции Бочаров ручей в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры были посвящены ключевым аспектам отношений Москвы и Минска с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Лукашенко пообещал Путину победу России и Белоруссии Белоруссия и Россия успешно решат все возникшие проблемы в сфере безопасности, объявил белорусский лидер... 23 мая 19:11

В самом начале встречи Путин признался, что очень рад видеть Лукашенко. «Добро пожаловать!» — обратился он к белорусскому лидеру.

Президент РФ заявил, что Союзное государство России и Белоруссии укрепляется без спешки (договор о Союзном государстве был подписан в 1999 году. — «Газета.Ru»), так как стороны «выверяют каждый свой шаг».

«Здесь мы, как и договаривались, делаем все спокойно, без всякой спешки, каждый шаг выверяем, с тем чтобы каждый этот шаг укреплял нас изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

Он предложил президенту Белоруссии обсудить «дальнейшие процессы, связанные со строительством Союзного государства». В сентябре прошлого года, напомним, Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ.

Торговля в нацвалютах

Путин обратил внимание, что переход России к торговле в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, уже поспособствовал укреплению рубля. Ранее Минск неоднократно говорил о необходимости таких шагов, напомнил политик. «Переход к торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, тоже дает о себе знать», — заметил он, говоря о росте товарооборота между РФ и Белоруссией. Почему Россия не выходит из ВТО Депутаты Госдумы с конца марта говорят о выходе России из ВТО. Накануне о необходимости... 20 мая 19:31

«Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. И в целом — не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, выполняя все свои обязательства, — мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля», — добавил Путин.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что экономики Белоруссии и России демонстрируют неожиданно хорошие результаты.

«Очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, <...> падает уровень безработицы. Это хорошо», — отметил он.

«И рубль укрепляется бешеными темпами — чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», — подытожил политик.

«Экономика выдерживает удар»

Путин согласился с тем, что российская экономика «весьма достойно» выдерживает санкционный удар. «Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», — сказал президент РФ.

В то же время он признал, что в экономике «конечно, все непросто». «Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — резюмировал российский лидер. Как оформить белорусскую банковскую карту для платежей за границей и на иностранных сайтах Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard, в белорусских банках... 21 мая 09:31

По словам Путина, положительная динамика отражается в том числе и на уровне товарооборота между РФ и Белоруссией. «В прошлом году был достигнут рекордный уровень, почти $38,5 млрд», — указал он.

Лукашенко констатировал, что санкции США и Евросоюза подтолкнули к тому, чтобы в Белоруссии и России стали «более интенсивно заниматься своей экономикой». Ранее, по его словам, Минск и Москва определили «основные направления по импортозамещению, даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется».

«Деньги совсем небольшие, но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих, на хорошее импортозамещение», — пообещал белорусский президент.

Политик добавил также, что Белоруссия и Россия «хорошо работают в сфере безопасности», в частности, «по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь действует». Лукашенко подытожил, что в этой сфере союзным странам «есть о чем поговорить», особенно в связи с тем, что «натовцы концентрируют войска на западных рубежах».

«Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим», — подчеркнул он.

«Мы с ним серьезно поговорим»

Лукашенко во время встречи выразил мнение, что экономика западных стран, напротив, не справляется с нынешними задачами. При этом американские и европейские политики склонны винить в этом Москву, считает он.

«Что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, «Путин виноват». Там во всем «виноват Путин», — сказал белорусский президент.

«Мы с ним серьезно поговорим», — парировал российский лидер.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил страны Запада за то, что они дали России и Белоруссии «толчок к собственному развитию». «У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии», — резюмировал он.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла совсем недавно — 16 мая на юбилейном саммите ОДКБ в Москве. В ходе своего выступления Лукашенко заявил, что Запад проводит против Беларуси и России полномасштабную гибридную войну. С «молчаливого согласия» партнеров по ОДКБ, Минск и Москва «шельмуются» и исключаются из международных организаций, подчеркнул он. В тот же день политики договорились о скорой полноформатной встрече.