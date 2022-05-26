В США определили главного противника. И это не Россия

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок. По его словам, США все еще считают политику Китая главным долгосрочным вызовом международному порядку, однако не хотят конфликта или «новой холодной войны» с КНР. Вашингтон готов расширять работу с Пекином по ряду вопросов и надеется, что сможет этого добиться, поскольку США и Китаю «придется иметь дело друг с другом».

Вашингтон, несмотря на военную операцию России на Украине, считает именно политику Китая самым серьезным вызовом мировому порядку на долгосрочной основе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Тайвань станет второй Украиной, где спецоперацию проведет Китай» США готовы поставлять в Тайвань оружие «по примеру Украины», но при этом не хотят участвовать... 25 мая 21:21

По его словам, американские власти «будут по-прежнему сосредоточены на наиболее серьезном вызове для международного порядка, а он брошен КНР».

«Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», — сказал глава Госдепартамента.

Блинкен подчеркнул, что США и Китаю «придется иметь дело друг с другом», поэтому Вашингтон готов расширить прямой диалог с Пекином по ряду вопросов.

Госсекретарь также напомнил, что «Китай является неотъемлемой частью мировой экономики» и выступает ключевым игроком с точки зрения возможностей США «решать проблемы — от тех, которые касаются климатического кризиса, до связанных с коронавирусом».

«США и Китаю придется взаимодействовать в обозримом будущем, — подчеркнул госсекретарь. — Вот почему данные отношения относятся к числу наиболее сложных и важных из тех, которые мы в настоящее время поддерживаем в мире».

Необходимое взаимодействие

В Вашингтоне считают, что дипломатическое взаимодействие с Пекином «является жизненно необходимым», чтобы разъяснить «глубокие озабоченности сторон» и точки зрения друг друга. «Единственный вызов»: Глава ЦРУ считает Китай главным соперником США Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай – главный геополитический вызов США в XXI веке. Он... 14 апреля 22:40

«Мы не можем полагаться на то, что Пекин изменит свой курс. Поэтому мы будем формировать стратегическую среду вокруг Пекина для продвижения нашего видения относительно открытой и инклюзивной международной системы», — сказал Блинкен.

США планируют наращивать инвестиции в конкурентоспособность, инновации и демократию в ближайшее десятилетие.

«Стратегия администрации Байдена с целью добиться успеха в это решающее десятилетие состоит в том, чтобы «инвестировать, выравнивать, конкурировать», — указал госсекретарь.

Избежать конфликта и войны

США, по словам Блинкена, «будут защищать и укреплять международное право, соглашения, принципы и институты, которые поддерживают мир и безопасность, защищают права отдельных лиц и суверенных государств, делают возможным сосуществование и сотрудничество всех стран, включая США и Китай». «Россия и террористы угрожают безопасности США». Что еще рассказал глава Пентагона Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин... 11 мая 21:22

«Мы не ищем ни конфликта, ни новой холодной войны. Напротив, мы намерены избежать и того, и другого. Мы не стремимся блокировать роль Китая в качестве крупной державы, не хотим мешать Китаю или любой другой стране развивать свою экономику или продвигать интересы своего народа», — заверил Блинкен.

Кроме того, по словам дипломата, США не стремятся изменить политическое устройство Китая, но хотят доказать, что демократия эффективнее.

По словам Блинкена, США хотят продемонстрировать, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, а все государства имеют право без принуждения выбрать собственный путь.

China House в США

Госсекретарь также анонсировал создание в рамках Госдепартамента новой структуры для координации и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название «China House». Китай готовится к санкциям. Ждет ли его судьба России Китай готовится к введению против него широкомасштабных санкций, аналогичных тем, что были введены против... 05 мая 20:33

Блинкен выразил мнение, что «масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели».

Комментируя один из наиболее острых вопросов американо-китайских отношений, Блинкен заверил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, но выступает против односторонних шагов в отношении острова.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня. И мы ожидаем, что противоречия между берегами [Тайваньского] пролива будут урегулированы мирными средствами», — сказал глава Госдепартамента.

При этом Блинкен указал, что «Пекин использует все более провокационную риторику и деятельность, подобную полетам самолетов Народно-освободительной армии Китая близ Тайваня на практически ежедневной основе».

На прошлой неделе президент США Джо Байден в ходе визита в Токио заявил, что США готовы предоставлять военную помощь Тайваню в случае военного конфликта с Китаем. КНР выразил протест в связи с этим высказыванием. Позже в Белом доме разъяснили, что США по-прежнему придерживается политики «одного Китая».

Китай отстаивает свои интересы

Китай примет решительные меры по защите национальных интересов и суверенитета, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. «Армия Китая готова к битве». Пекин начал учения у берегов Тайваня Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая примет все необходимые меры для того, чтобы... 15 апреля 12:07

Он утверждает, что Вашингтон в последнее время допустил несколько «неверных действий и заявлений», вмешиваясь во внутренние дела Пекина.

Политик подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США продолжат «идти по неверному пути», это неизбежно приведет к опасной ситуации.

«Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — заключил Ян Цзечи.