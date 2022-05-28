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Политика

Военная операция России на Украине. День 94-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 94-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Бывший президент Украины Порошенко пытался покинуть страну, но его не пропустили через границу. Украинская церковь Московского патриархата осудила позицию российского патриарха Кирилла по поводу спецоперации и решила отделиться от РПЦ. Генпрокуратура ДНР заявила, что воевавших за Украину иностранцев из Великобритании и Африки могут казнить в республике. «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.
Трансляция
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08:27

⚡️Американские телеканал CNN и газета The New Yourk Times сообщили, что Белый дом склоняется к тому, чтобы отправить Украине ракетные системы залпового огня большой дальности (РСЗО). Ранее об этом неоднократно просил Киев.


▪️ Источники CNN передали, что Великобритания также все еще решает, отправлять ли эти системы, и хотела бы сделать это вместе с США.


▪️ По словам источников CNN, вопрос о поставке ракетных систем был в центре внимания на двух встречах в Белом доме на прошлой неделе. Администрацию Байдена беспокоит, что Россия может расценить такой шаг как провокацию и нанести какой-то ответный удар против США. Во-вторых, в Белом доме идут споры, стоит ли США раздавать так много высококачественного оружия из своих запасов.


▪️ По информации CNN, в качестве выхода Украине могут передать ракетные системы меньшей дальности, которые не позволят ВСУ нанести удар вглубь России. Насчет второго спорного момента — в Пентагоне ранее указывали, что «очень и очень внимательно» следят за запасами, и пока реального риска для безопасности США нет.


▪️ Источники NYT утверждают, что администрация Байдена уже одобрила отправку в Украину РСЗО. Об этом, скорее всего, Белый дом объявит на следующей неделе.

08:26

«Газета.Ru» начинает хронику 94-го дня военной операции России на Украине.

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