21 июня 2022, 08:26 Политика Военная операция на Украине. День 118-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 118-й день Мария Шустрова

close 100% Боец Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В ДНР разрешили иностранцам поступать на военную службу по контракту. Газета The Washington Post сообщила о гибели еще одного гражданина США — Стивена Забельски — во время боевых действий на Украине. Минфин Канады планирует принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы РФ. В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.