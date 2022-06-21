Военная операция на Украине. День 118-й

Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для возобновления отгрузок по морю, основными импортерами запорожского зерна выступают страны Ближнего Востока, Турции, Африки, а также зернотрейдеры Северной Америки — ТАСС.
Международное агентство по атомной энергии имеет возможность удаленного получения всех данных об уровне радиации, выработке и других показателях работы Запорожской АЭС в Энергодаре, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов — ТАСС.
Жительница ЛНР была ранена в результате обстрела со стороны Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет — РИА «Новости».
Богатство энергоресурсами и продовольствием — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин — РИА «Новости».
Крым запустил проекты по интеграции с взятыми под контроль Херсонской и Запорожской областями Украины, заявил РИА «Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Иностранцы получили возможность поступать на военную службу по контракту во внутренние войска МВД ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца текущего года, перед этим будет проведен референдум, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage за $103,5 млн — ТАСС.
Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.
Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, заявила журналистам глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто — ТАСС.
Отношения России и Евросоюза продолжают деградировать, поэтому сторонам еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Известия».
Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании его родного города.
Военные украинского батальона «Айдар» выпустили около 30 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Россия больше никогда не будет доверять Западу, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.