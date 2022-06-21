«В ответ на атаку Украины в Черном море». ВС РФ ударили по военному аэродрому под Одессой

21 июня в российском Минобороны сообщили об ударе ракетами «Оникс» по военному аэродрому Школьный близ Одессы. Уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2», выявленные российскими средствами разведки, указали в ведомстве.

Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и беспилотниками. Об этом во вторник, 21 июня, проинформировали в Минобороны РФ. Военная операция на Украине. День 118-й Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попыток со стороны Украины предложить возобновить... 21 июня 19:12

«Крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2», выявленные российскими средствами разведки», — следует из сводки ведомства.

В министерстве добавили, что на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Также российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районе Очакова и Тузлы Одесской области, передает РИА «Новости».

Операция около острова Змеиный

Украина решила атаковать газовые платформы с помощью ударных беспилотников после того, как в очередной раз потерпела неудачу в захвате острова Змеиный, утверждают в российском Минобороны.

«20 июня около 05:00 киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову с последующей высадкой десанта и его захватом», — говорится в сообщении.

В налете участвовали более 15 разведывательных и ударных беспилотников, наведение осуществляли два «Байрактара», уточнили в МО РФ, отметив, что в воздушном пространстве на больших высотах якобы находился стратегический разведывательный дрон ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. ЕС нацелился на российское золото. Какими могут быть новые санкции Еврокомиссия работает над тем, чтобы новый пакет рестрикций в отношении РФ включал в себя... 21 июня 17:11

«Прикрытие обеспечивали зенитные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по Змеиному острову наносили баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-миллиметровыми гаубицами М-777.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и зенитный ракетный комплекс «Тор» уничтожили все средства поражения, выпущенные по Змеиному острову, в воздухе удалось сбить 13 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ураган», — рассказали в Минобороны.

Удары по буровым платформам

Как сообщалось накануне, 20 июня ВСУ нанесли три удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным на Одесском месторождении. В тот момент на вышках находились 109 человек. Во вторник власти Крыма заявили, что спасти удалось не всех. Глава Минтруда Котяков сообщил о росте безработицы в июне Во вторник глава Минтруда Антон Котяков сообщил о росте безработицы в России в июне... 21 июня 14:13

В больницу Симферополя отвезли троих раненых. Еще 7 человек считаются без вести пропавшими, их семьи получат компенсацию в 6,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь, член комитета по международным делам СФ Сергей Цеков подчеркнул, что удары по буровым повлекли экологический ущерб для всего Черного моря и всех стран Причерноморья. Он призвал не игнорировать происходящее, как в случае с распространением украинских корабельных мин по морской акватории.

По последним данным ООН, потери среди мирного населения Украины составляют 4569 убитых, в том числе 304 ребенка. Ранен 5691 человек, среди них — 467 детей.