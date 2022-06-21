Россия отказывается обсуждать «высокомерные» требования Лондона об осужденных в ДНР британцах

Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке.

Лондон направил России ноту по ситуации с британцами, приговоренными в ДНР к смертной казни. По словам посла РФ Андрея Келина, по этому вопросу нужно обращаться к властям Донецкой народной республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Британские власти обратились к России по поводу своих подданных, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. «В ответ на атаку Украины в Черном море». ВС РФ ударили по военному аэродрому под Одессой 21 июня в российском Минобороны сообщили об ударе ракетами «Оникс» по военному... 21 июня 18:39

«Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

«Тут у нас не призыв к диалогу, а призыв высокомерный в духе, что мы обязаны соблюдать их права. Там много чего сказано, чего мы обязаны делать.

Никаких признаков диалога я так не усмотрел. Обращение к тем юрисдикциям, где находятся эти военные, а именно к ДНР — туда надо обращаться, наша рекомендация остается той же», — пояснил дипломат. Военная операция на Украине. День 118-й Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попыток со стороны Украины предложить возобновить... 21 июня 20:36

«Оттенить накачку Киева оружием»

По его словам, недавний визит британского премьера Бориса Джонсона на Украину был якобы направлен на то, чтобы «оттенить накачку оружием Киева».

«Джонсон поехал сам по себе для того, чтобы оттенить линию, которую он проводит, это жесткая накачка оружием и больше ничего», — утверждает Келин. Он полагает, что глава правительства Великобритании также стремился продемонстрировать «твердые намерения Лондона продолжать конфликт на Украине».

«Главное для Джонсона было продемонстрировать несгибаемость, твердолобость, линию в духе Маргарет Тэтчер, что мы будем продолжать эту битву годами и т.д.

Запугивает он причем не только украинцев, но, собственно, запугивает и европейцев», — сказал посол РФ в эфире «Соловьев Live».

«Боятся услышать нашу точку зрения»

Келин считает, что запрет на посещение здания парламента Великобритании не повлияет на работу российских дипломатов. ЕС нацелился на российское золото. Какими могут быть новые санкции Еврокомиссия работает над тем, чтобы новый пакет рестрикций в отношении РФ включал в себя... 21 июня 17:11

«Потому что мы не посещаем парламент с начала марта. Я был там, действительно, несколько раз, выступал перед парламентариями, объяснял нашу политику.

Но после начала спецоперации следующая встреча была назначена на 2 марта, она была отменена.

И с тех пор в парламенте я не был», — рассказал он.

Посол РФ при этом добавил, что российские дипломаты были на приеме в парламенте, в частности, во время празднования Дня России. Глава Минтруда Котяков сообщил о росте безработицы в июне Во вторник глава Минтруда Антон Котяков сообщил о росте безработицы в России в июне... 21 июня 14:13

«Но я так понимаю, что там боятся услышать нашу точку зрения, которая радикально отличается от правительственной, вернее, от той, которую навязывают обществу. Собственно, в этом и состоит этот запрет», — утверждает Келин.

«Ниже только разрыв отношений»

По его оценкам, Москва и Лондон дошли до низшей точки в отношениях, но о разрыве речь пока не идет. «Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет.

Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но, оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал российский посол. Британия обратилась к России по поводу приговоренных к казни в ДНР британцев Власти Великобритании направили России «высокомерную» ноту из-за приговоренных к смертной... 21 июня 20:13

Он добавил, что британские власти тем не менее выступают за сохранение связей по линии посольств. «Это нужно, без сомнения, обеим сторонам. В любых кризисах есть абсолютная необходимость каналов связи не только для того, чтобы доносить информацию до своей столицы (я делаю все, чтобы донести до Москвы то, что здесь реально происходит), но и доносить наши сигналы также до Лондона», — отметил он.

Напомним, суд ДНР ранее приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.