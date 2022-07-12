12 июля 2022, 08:15 Политика Военная операция РФ на Украине. День 139-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 139-й день Григорий Плакучев

close 100% Военнослужащие ВС РФ в Херсоне, 2022 год Сергей Бобылев/ТАСС

По меньшей мере семь человек погибли и еще 60 ранены в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области Украины. Сотни людей находятся под завалами и заблокированы в домах, повреждены школы, детские сады, храмы и больницы. В ДНР утверждают, что ВСУ уже трижды обстреляли Донецк во вторник. Власти Шотландии объявили о временной приостановке приема беженцев с Украины из-за нехватки жилья для их размещения. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.