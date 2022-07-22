Пять недругов: кого из черного списка России затронули новые ограничения

Правительство расширило список недружественных государств, на которых распространяются ограничения по найму сотрудников в посольства, консульства и представительства на территории России. Он пополнился пятью странами: Грецией, Данией, Словенией, Хорватией и Словакией.

Новые недруги

Как отмечается в тексте распоряжения правительства, датированного 20-м июля и опубликованного в пятницу, кабмин «актуализировал» перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». Путин отменил упрощенное оформление виз для граждан ЕС Президент России Владимир Путин подписал указ «об ответных мерах визового характера в связи... 04 апреля 16:18

«В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — говорится в документе.

В правительстве уточнили, что в случае попадания страны в список недружественных на нее налагают ограничения, связанные с возможностью нанимать сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов из числа лиц, находящихся на территории России. Причем на такие действия может быть наложен «полный запрет».

В утвержденном правительством перечне помимо названий стран также указано «количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры».

«Согласно новому распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения», — говорится в документе.

В кабмине напомнили, что еще в мае 2021 года аналогичные ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.

«Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», — заключили в правительстве. Лавров: Россия и Африка работают над сокращением доли доллара и евро в торговле Россия и страны-партнеры из Африки работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во... 22 июля 08:47

Черный список России

В ответ на введение санкций против России после начала военной спецоперации на Украине российское правительство 5 марта утвердило перечень иностранных «государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».

В черный список тогда вошли 48 стран: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Согласно распоряжению правительства, российские граждане, компании и само государство получили право расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка на день платежа.

«Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — уточнили в правительстве.

«Меры воздействия» на недругов

Еще 31 марта президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства по вопросам авиаотрасли, заявил, что подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран» должны будут платить за поставки российского природного газа в рублях.

«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — сказал тогда Путин. «Не собираемся заниматься благотворительностью»: Путин перевел оплату газа в рубли Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран»... 31 марта 18:20

Он уточнил, что отказ от такой схемы платежей будет рассматриваться Россией как неисполнение обязательств.

«Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», — подчеркнул российский лидер.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Глава государства поручил ограничить (вплоть до полного запрета в случае необходимости) заключение дипломатическими госучреждениями недружественных стран трудовых договоров с людьми, находящимися на территории России.

Установить, сколько на территории РФ людей, с которыми можно заключить договоры, российский лидер поручил правительству.

При этом в указе президента отмечается, что положения документа не распространяются на граждан недружественных государств, прибывших в Россию в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Кроме того, Путин поручил кабмину «определить перечень недружественных иностранных государств», в отношении которых будут применяться такие меры воздействия.