02 августа 2022, 08:14 Политика Военная операция на Украине. День 160-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 160-й день Григорий Плакучев

close 100% Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции в Херсонской области Сергей Бобылев/ТАСС

В ДНР сообщили, что ВСУ провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу дополнительные материалы о минировании украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе. РФ полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.