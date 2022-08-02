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Политика

Военная операция на Украине. День 160-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 160-й день

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции в Херсонской области

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
В ДНР сообщили, что ВСУ провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу дополнительные материалы о минировании украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе. РФ полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:34

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет работу над новыми мерами поддержки российских производителей электроники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Предполагается, что Минцифры запустит при участии крупнейших банков программу льготного кредитования вендоров.

08:31

В июле доля россиян, которые считает, что дела в стране идут в правильном направлении, составила 68%. Тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 22%, выяснили социологи.

08:28

«Ромир»: расходы россиян на питание растут 8 неделю подряд

Индекс недельных расходов составил 5 243 рубля. В годовой динамике индекс показывает рост на 7,2%, отмечается в исследовании.

08:15

08:12

08:11

08:10

Украина продолжает получать новейшее оружие от ФРГ, часть которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера, сообщил канцлер Олаф Шольц в интервью газете The Globe and Mail.

08:06

08:04

08:03

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности всемирной организации дополнительные материалы о минировании украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток» — ТАСС.

08:02

Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы — ТАСС.

08:01

Представительство ДНР утверждает, что ВСУ в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. По его данным, в 23:35 и в 23:55 в понедельник по Киевскому району города было выпущено в общей сложности 15 снарядов калибра 155 мм, обстрел велся со стороны Первомайского.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 160-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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