Военная операция РФ на Украине. День 161-й

❗️ Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа — РИА.
Шрёдер считает, что Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров — ТАСС.
Жертвами обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки в ДНР стали два человека, еще 25 мирных жителей получили ранения, в том числе от взрывов сброшенных на город мин «Лепесток», сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР — ТАСС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что детские сади и школы в регионе, расположенные в пятикилометровой приграничной зоне с Украиной, будут закрыты.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2»:
«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заявил он.
На Украине нет причин для возможного применения Россией ядерного оружия, заявил представитель российской делегации Александр Трофимов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
«Освобожденная территория Запорожской области станет недосягаемой для обстрелов ВСУ из реактивных систем залпового огня только после смещения линия боевого соприкосновения на севере и на западе», — заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, слова которого приводит ТАСС.
США, вводя санкции против российского бизнеса, стремятся вытеснить Россию с мировых рынков за счет банального шантажа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов — ТАСС.
Национальное собрание Франции ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Процедуру ратификации документов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу ранее уже завершили 20 государств — членов альянса, передает ТАСС.
❗️Сдача ряда вариантов экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов компании ETS станет доступна в России и Белоруссии с 4 августа в удаленном формате, но не в экзаменационных центрах, сообщил ТАСС представитель компании.
Компания ETS пересмотрела правила и с 4 августа вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка — онлайн или за пределами родной страны, передает РИА.
Подразделения ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерийских орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Сосредоточение спутниковой группировки блока НАТО над освобожденной территорией Запорожской области Украины является одним из самых плотных в мире, объекты гражданской инфраструктуры, по которым наносят удары ВСУ, отслеживаются из космоса, наводчики на месте играют второстепенную роль», — указал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украина хочет сделать вывоз зерна из своих портов регулярным и непрерывным, заявил президент страны Владимир Зеленский — ТАСС.
Американская администрация в свете публикации в СМИ о глубоком недоверии между Вашингтоном и Киевом заявила, что президент США Джо Байден понимает, в каком стрессе находится его украинский коллега Владимир Зеленский, и уважает его. Такую позицию изложил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби — ТАСС.