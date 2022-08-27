Военная операция РФ на Украине. День 185-й

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Заместитель генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что итоговый документ по ДНЯО не удалось согласовать и подписать из-за обсуждения темы конфликта на Украине.

«Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере. И думаю, что это влияние было весьма большим», — цитирует Никамицу РИА «Новости».

По ее словам, конфликт на Украине «стал наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ».

Российский представитель отметил, что Москва предложила изменить некоторые пункты документа, но это не было услышано коллегами из других стран: «У нашей делегации есть только самые ключевые возражения по некоторым пунктам, которые носят откровенно политический характер».