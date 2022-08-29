«Что-то вроде Made in Europe 2030». Олаф Шольц рассказал, какое объединение нужно Европе

Немецкий лидер Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею французского президента Эмманюэля Макрона о создании нового «Европейского политического сообщества». Предполагается, что такая структура позволила бы странам ЕС вести более тесный диалог с партнерами за пределами Евросоюза, передает ТАСС в понедельник, 29 августа.
«Такое объединение — и это важно для меня — не является альтернативой предстоящему расширению ЕС», — подчеркнул Шольц.
Канцлер Германии указал, что Евросоюзу не хватает форума, который бы позволил лидерам сообщества один или два раза в год обсуждать с государствами-партнерами основные вопросы сотрудничества. Среди них глава правительства ФРГ перечислил безопасность, энергетику и борьбу с глобальным потеплением.
Говоря о развитии Евросоюза, Шольц выступил за укрепление независимости единой Европы в вопросе поставок важного сырья. «Нам необходим game plan, что-то вроде стратегии Made in Europe 2030», — отметил он в своей речи, произнесенной в Карловом университете в Праге.
«Европейское политическое сообщество»...
Идею создания нового «Европейского политического сообщества» в июне этого года выдвинул Макрон. Таким образом лидер Франции намерен улучшить взаимодействие с государствами, не имеющими в обозримом будущем перспективы присоединения к ЕС. Среди них он назвал и Украину, получившую наряду с Молдавией статус кандидата на вступление в сообщество в июне 2022 года на фоне российской спецоперации.
Париж поднимет тему «Европейского политического сообщества» на встрече ЕС в Праге, указал Макрон.
По его словам, Елисейский дворец считает необходимым укрепление энергетического суверенитета Европы и глубокое реформирование энергорынка ЕС.
«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — сказал он на встрече с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Макрон напомнил, что Париж выдвинул предложение о создании «Европейского политического сообщества».
Идея французского президента заключается в том, что Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
«В ближайшие недели предстоит встреча ЕС в Праге, и Франция будет отстаивать эту идею, которая представляется нам важной», — отметил он.
...или «Римская империя»?
Вслед за Макроном со своей инициативой выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — создать «аналог Римской империи» из Евросоюза и не входящих в него стран для оформления общеевропейского политического пространства.
По его оценкам, такая «империя» могла бы «втянуть» в себя Турцию и ключевые североафриканские страны в попытке укрепить «региональное единство».
«У меня была эта идея, когда я впервые стал министром иностранных дел. Я считаю, что мы должны перестроить всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что Магриб должен быть там, и я думаю, что мы должны воссоздать Mare Nostrum Римской империи», — пояснил британский премьер на саммите G7 в Мадриде, состоявшемся в конце июня. Через две недели он заявил о своей отставке.
По словам Джонсона, идея Макрона заслуживает внимания, если она «совместима с более широкими целями Великобритании». При этом он отметил, что важно наладить отношения между странами, а не «изобретать новые структуры».
Нужны ли вообще новые форматы
В свою очередь, глава британского МИД и одна из возможных преемников Джонсона Лиз Трасс не видит необходимости в новом европейском формате, поскольку существующие «хорошо работают».
«Я думаю, что мы уже весьма широко сотрудничаем с G7 и ЕС по вопросу санкций в отношении России. НАТО в свою очередь хорошо функционирует.
Так что в сферах экономики и безопасности у нас есть организации, которые хорошо работают. Поэтому я не уверена, что нужен другой форум и что он принесет дополнительную эффективность», — сказала она в интервью Journal du Dimanche.
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, экономических преимуществ вступление в предложенную Макроном организацию не принесет. «Но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях. Тут уже принцип не «или-или», а «кто не с нами, тот против нас», — отметил российский министр.
Лавров уверен, что в это объединение пригласят все страны Европы, кроме России, однако Москву и не интересовало бы членство в нем.
Он утверждает, что Киев, Кишинев и другие «обхаживаемые» Брюсселем страны будут «статистами в играх» западных государств, пишет РБК.
С «заметной настороженностью» относится к идее президента Франции и Черногория, рассказал посол РФ в Черногории Владислав Масленников. По его словам, в республике очень любят вспоминать, что Подгорица — самый «продвинутый еврокандидат на Западных Балканах».
Добавим, что среди россиян в целом восприятие Европейского союза остается негативным, свидетельствуют результаты опросов. Только каждый четвертый считает, что РФ необходимо стремиться в будущем вступить в ЕС, при этом доля тех, кто считает Россию европейской страной, существенно выше — 44%.