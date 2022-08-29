«Не совсем серьезно». Как относятся в Киеве к требованиям Москвы о внеблоковом статусе

В Киеве несерьезно относятся к требованиям Москвы о внеблоковом статусе Украины. По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, украинские власти поменяли свое отношение после реакции России на подачу заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Теперь же Киев желает сразу вступить в альянс — по примеру Стокгольма и Хельсинки, без выполнения условий предварительных программ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев «не совсем серьезно» относится к требованиям Москвы о внеблоковом статусе Украины. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Цель — НАТО. Как за время спецоперации меняется позиция Киева Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью для Киева, указал спикер Верховной рады... 25 апреля 13:24

По ее словам, Киев стал несерьезно относиться к Москве после ее реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.

«Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям РФ и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий», — указала собеседница издания.

При этом Украина более не заинтересована в плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО — Киев хочет сразу вступить в альянс по примеру Финляндии и Швеции, добавила Стефанишина.

Она пояснила, что ПДЧ не имеет весомого значения для Киева после 24 февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация. «Что-то вроде Made in Europe 2030». Олаф Шольц рассказал, какое объединение нужно Европе ЕС не хватает форума, который бы позволил лидерам Евросоюза один-два раза в год обсуждать со... 29 августа 16:27

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей конституции, и это единственно правильное решение. Но сегодня нас интересует только членство», — подчеркнула чиновница.

Украинская сторона уже внедрила множество практик НАТО и активно взаимодействует с альянсом, отметила вице-премьер. Однако, подключение страны к программе ПДЧ теперь не сможет гарантировать ее будущую безопасность, считают в Киеве.

«В вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию. Украина рано или поздно станет частью альянса, если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей», — заключила Стефанишина.

О том, что Украина не будет изменять пункты конституции о намерении страны вступить в НАТО, заявлял в конце апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — так он ответил на вопрос, будет ли Украина убирать из конституции соответствующий пункт. В Киеве заявили, что Украина желает вступить в НАТО без предварительных программ Украина более не заинтересована во включении в план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а желает... 29 августа 20:16

Внеблоковый и безъядерный статус Украины обсуждался в ходе российско-украинских переговоров, которые стартовали в конце февраля на фоне начала специальной военной операции РФ, однако позднее были заморожены.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, в 2008 году состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого обсуждался вопрос присоединения Украины и Грузии к ПДЧ. Позднее СМИ назвали его «саммитом больших надежд и больших скандалов». «Держать Москву в страхе». Восточные страны НАТО просят ускорить поставки оружия Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО... 14 августа 12:20

«В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России», — пишет РИА «Новости».

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию. Военная операция РФ на Украине. День 187-й В Новой Каховке объявили массовую эвакуацию жителей с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ. Кроме того... 29 августа 20:51

На данный момент Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.

Добавим, что уже более 20-ти из 30 стран-членов НАТО одобрили присоединение Финляндии и Швеции к НАТО — соответствующие заявки Хельсинки и Стокгольм подали летом 2022 года.