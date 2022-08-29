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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 187-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 187-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
На этой неделе комиссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, страны ЕС единогласно не поддержат полный запрет шенгенских виз для россиян. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС единогласно ограничить тарифы на электроэнергию из-за сильного роста цен. По его словам, страны союза «не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе». «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий.
Трансляция
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8:10

Страны ЕС не поддержат единогласно запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]».

Вместе с тем он полагает, что стоит ввести более избирательный подход к выдаче виз.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий спецоперации на Украине.

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