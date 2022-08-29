Военная операция РФ на Украине. День 187-й

8:10

Страны ЕС не поддержат единогласно запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]».

Вместе с тем он полагает, что стоит ввести более избирательный подход к выдаче виз.