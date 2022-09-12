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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 201-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 201-й день

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Александр Река/ТАСС
Российский посол в Германии заявил, что Берлин переступил «красную черту», начав поставлять Украине летальное оружие собственного производства. Сегодня Мосбиржа откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран. Глава ДНР сообщил, что войска РФ, ДНР и ЛНР продолжают идти вперед на угледарском направлении. Премьер-министр Украины обвинил МВФ в том, что он недостаточно оперативен в вопросе продвижения нового пакета помощи Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:59

8:50

8:30

Минобороны России показало военную технику ВСУ, которую российские войска уничтожили и захватили во время контрнаступления Украины.

8:25

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд медлит в вопросе продвижения нового пакета помощи стране — агентство Bloomberg.

В августе Киев подал заявку на кредитную программу МВФ рассчитывал получить первоначальную выплату уже в ноябре. Но, как сказал Шмыгаль, кредитор медлит.

«Увидев лидерство США и Европы, мы наблюдаем довольно пассивное отношение со стороны МВФ. Но мы делаем все возможное, мы представили все необходимые документы в МВФ и призываем наших партнеров ускорить свои действия», — заверил чиновник.

8:20

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин переступил «красную черту» после того, как немецкие власти начали поставлять на Украину летальное оружие собственного производства.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать. В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — сказал он «Известиям».

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Global Look Press
8:17

12 сентября Московская биржа откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран.

Клиенты-нерезиденты из ряда государств смогут совершать операции на рынке акций. Речь идет о сделках репо, репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями. Но им будут запрещены действия с акциями стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭК.

В список вошли 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов: «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть», «Газпром», «Россети», «Аэрофлот», АЛРОСА, ВТБ и другие.

8:07

На открытии торгов Московской биржи курс доллара стал выше на 81 коп. по сравнению с закрытием предыдущих торгов, он составил — 61,41 руб. Курс евро вырос на 1 руб. и составил 61,97 руб.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за ходом спецоперации России на Украине.

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