Референдумы, переговоры с Украиной, мировой кризис. О чем Лавров говорил на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны начали «истерику» из-за референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. По его словам, жители Донбасса следуют совету украинского президента Владимира Зеленского «искать место в России». Лавров также обвинил западные страны в участии в боевых действиях из-за поставок вооружений украинской армии и заявил, что на Западе «говорят о намерении расчленить Россию».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генссамблеи ООН. В ходе выступления он назвал истерикой реакцию Запада на референдумы в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День второй По итогам двух дней голосования на референдумах явка в Запорожской области составила 35,54%... 24 сентября 23:57

«Истерика, которую мы наблюдаем, весьма показательна. Прямое волеизъявление граждан давно уже перестало быть формой установления контроля над той или иной территорией, которую Запад принимает и поддерживает», — заявил министр.

По словам Лаврова, проживающие на тех территориях люди «реагируют на то, что им в одном из своих интервью рекомендовал» президент Украины Владимир Зеленский. «Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию», — сказал глава МИД.

«Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», — заявил Лавров.

По его словам, президент Украины «положил начало тому процессу, который сделал невыносимым проживание этнических русских на Украине и в итоге привел к тому, что были объявлены... референдумы о присоединении к РФ».

Речь идет о словах Зеленского о том, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию, поскольку регион «никогда не будет российской территорией», а «рано или поздно вернется в состав Украины». «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России», — говорил Зеленский.

«Намерение разрушить Россию»

Лавров также выразил мнение, что западные страны «открыто говорят о намерении расчленить Россию» и добиться ее исчезновения с политической карты мира из-за ее самостоятельной политики. Военная операция РФ на Украине. День 213-й Президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации... 25 сентября 00:00

«Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию», — заявил он.

Лавров спросил, в чем действия России за последние десятилетия ущемляли интересы других стран.

«Может быть, мы нарушили интересы Запада, предупреждая его о неприемлемости приближения угрожающей военной инфраструктуры вплотную к нашим границам?» — сказал министр.

Глава МИД РФ считает, что поддержка Украины в боевых действиях на деле означает прямое участие в конфликте. Он обратил внимание, что Украине предоставляют оружие, разведывательные данные, данные со спутников.

«Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — сказал министр.

По словам дипломата, США и страны Европы должны соблюдать международные конвенции, поскольку не объявляли себя участниками конфликта на Украине.

«Если даже взять правовую сторону дела, и американцы, и натовцы, Евросоюз говорят, что они не являются участниками конфликта, а если это так, тогда действуют соответствующие конвенции», — отметил Лавров.

Министр также указал, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта. «Мы свою добрую волю проявили, но та сторона не хочет, — сказал глава МИД России. — Поэтому не надо на нас вешать ярлык «отказников».

Он также заявил, что не станет гадать, сколько продлится конфликт на Украине.

«На эту тему и президента [РФ Владимира Путина] спрашивали, он ответил, что мы видим свои цели, которые были объявлены, мы работаем над достижением этих целей», — сказал министр.

Кризис международной безопасности

Глава МИД РФ заявил, что ситуация в области международной безопасности «стремительно деградирует», а мир переживает «непростой, драматический момент». «Вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями», — сказал Лавров. «Мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась». Макрон призвал сделать все для возобновления переговоров Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись к переговорному процессу, заявил Эммануэль... 22 сентября 16:20

Он также заявил, что США вместе со своими союзниками не дают свободу выбора и «выкручивают руки» каждому государству, которое действует самостоятельно.

«Россия в деталях обосновала свою позицию, причем обосновывала ее несколько лет, Запад провозгласил свое несогласие с нашей позицией. Казалось бы, пусть остальные члены мирового сообщества сами решают, какую позицию им занять, — сказал Лавров. — Но США и их союзники не дают никому свободу выбора, они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно, требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям».

По словам Лаврова, дипломатия подменяется «незаконными санкциями» против конкурентов. Он также отметил, что Запад заявил о нежелании сотрудничать с Москвой.

«Мы никогда не уходим от контактов, а все обрушено и продолжает обрушаться именно Вашингтоном, Лондоном, кстати, все более активно, ну и Брюсселем», — добавил министр.

При этом, по мнению Лаврова, кризисные явления означают возможность перейти к «справедливому и демократичному многополярному миропорядку».