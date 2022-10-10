«Ответы на теракты будут жесткими». Главное из заявления Путина на Совете безопасности

В случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы со стороны Москвы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации» — об этом 10 октября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие руководители «силового» блока правительства. «Есть стандартное раздолбайство». Медведев описал, как проходит частичная мобилизация в РФ Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на несколько вопросов журналистке Надане Фридрихсон. Он... 10 октября 10:18

Стенограмму выступления главы государства распространила пресс-служба Кремля:

«Вы знаете, что вчера председатель СКР Александр Бастрыкин доложил мне о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что

взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. «Воздушная тревога не утихает по всей Украине». Что известно о взрывах в Киеве и других городах Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о пяти погибших и 12 раненых в результате... 10 октября 11:59

Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», — указал президент.

По его словам, спецслужбы Украины также осуществили уже «три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции». «Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко — о возможном ударе по Белоруссии с Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что накануне по неофициальным каналам его... 10 октября 14:11

«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено. Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны,

включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». Путин заявил о наличии «бестолковщины» во время частичной мобилизации Президент России в ходе онлайн-встречи с новоизбранными губернаторами заявил, что в ходе... 10 октября 15:59

Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов. Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — сказал Путин.

По его оценкам, «киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками».

«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — отметил он. Взрыв на Крымском мосту: что известно Причиной ЧП на Крымском мосту был подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном... 08 октября 14:20

Президент проинформировал, что сегодня утром «по предложению Минобороны и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — заключил Путин.

«Бестолковщины у нас достаточно»

Также в понедельник российский президент провел встречу с главами регионов, избранными в сентябре, в ходе которой обсудил с губернаторами ход частичной мобилизации в РФ. Военная операция России на Украине. День 229-й В Киеве после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре снова объявлена воздушная... 10 октября 15:57

По словам Путина, вопросов по частичной мобилизации в России остается достаточно, а проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго.

«К сожалению, бестолковщины у нас достаточно.

Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались», — констатировал глава государства.

Он добавил, что сейчас представился «хороший повод», чтобы разобраться со всеми этими вопросами».