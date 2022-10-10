10 октября 2022, 08:19 Политика Военная операция России на Украине. День 229-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 229-й день Михаил Родионов

close 100% Связист ВС РФ развертывает средства связи на Херсонском направлении Евгений Биятов/РИА «Новости»

Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов, зампред Совбеза РФ Медведев. Также Медведев отметил, что частичная мобилизация «проходит не без раздолбайства», однако страна объединилась. ЕС столкнется с тяжелыми энергетическими и политическими кризисами предстоящей зимой в связи с политикой, которую странам союза приходится проводить под давлением США, считают в газете Global Times. В Минтрансе сообщили о запуске движения по Крымскому мосту. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий