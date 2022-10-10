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Политика

Военная операция России на Украине. День 229-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 229-й день

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Связист ВС РФ развертывает средства связи на Херсонском направлении

Связист ВС РФ развертывает средства связи на Херсонском направлении

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов, зампред Совбеза РФ Медведев. Также Медведев отметил, что частичная мобилизация «проходит не без раздолбайства», однако страна объединилась. ЕС столкнется с тяжелыми энергетическими и политическими кризисами предстоящей зимой в связи с политикой, которую странам союза приходится проводить под давлением США, считают в газете Global Times. В Минтрансе сообщили о запуске движения по Крымскому мосту. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:28

8:20

ЕС предстоит столкнуться с крупными энергетическим и политическим кризисами предстоящей зимой в связи с политикой, которые они вынуждены проводить из-за давления США на фоне спецоперации России на Украине, считают в китайской газете Global Times.

8:18

8:15

Люди, уехавшие из России на фоне спецоперации, совершили предательство по отношению к стране — Володин.

8:13

Боевая подготовка мобилизованных в одном из учебных центров во Владимирской области.

8:10

Присоединение Молдавии к санкциям против России - объявление войны собственному народу, заявил РИА «Новости» оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

8:05

Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов - Медведев.

8:03

В подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, которые используются киевскими военные и иностранными наемниками для хранения боеприпасов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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