«Дипломатическое решение конфликта». Эрдоган уговаривает Зеленского пойти на переговоры

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским по телефону и предложил урегулировать конфликт путем переговоров. По оценкам турецкого лидера, дипломатическое решение должно быть сохранено при любых обстоятельствах. Он указал, что Анкара готова внести любой вклад в «прекращение войны путем переговоров». О перспективах прекращения огня — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 19 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили текущую ситуацию на Украине, проинформировала канцелярия турецкого президента. Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины Европарламент присудил премию в области прав человека имени Сахарова украинскому народу. Об этом сообщает... 19 октября 18:29

«В ходе беседы обсуждались последние события в российско-украинской войне», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Эрдоган заявил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в «прекращение войны путем переговоров». Экс-посол США Мэтлок считает, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в своей колонке для издания Института ответственного... 19 октября 20:22

«Остановить кровопролитие»

13 октября в Астане президент Турции указывал, что целью Анкары является скорейшее достижение перемирия на Украине.

Тогда он, в частности, отметил факт достижения Турцией соглашений по вывозу зерна из украинских портов и обмену военнопленными между Москвой и Киевом.

«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — заявил Эрдоган.

Напомним, «зерновая сделка» была подписана в Стамбуле 22 июля при участии РФ, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре 2022 года.

Колумнист газеты Milliyet Озай Шендир ранее утверждал, что Анкара якобы передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Берлускони назвал способ остановить конфликт на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт на территории страны, остановив атаки... 19 октября 21:44

Переговоры Москвы и Киева

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с действующим президентом РФ.

Еще до проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях украинский лидер заявлял, что после них говорить с Россией «будет уже не о чем».

Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва готова к переговорам — но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Военная операция РФ на Украине. День 238-й Совфед единогласно утвердил указ президента о введении военного положения в 4 новых российских... 19 октября 23:28

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности.

Как полагали украинские власти, документ должны были обязательно ратифицировать страны-гаранты, в числе которых могли быть США, Польша, Турция, Китай, Франция, Израиль и др.

В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность.

Вопросы о территориальной принадлежности республик Донбасса, а также о будущем Крыма тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами. Опубликовано видео с ночным ударом по администрации Энергодара Появились кадры удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации города Энергодар Запорожской... 19 октября 18:28

Перспективы прекращения огня

На этом фоне экс-посол США в СССР Джек Мэтлок в своей колонке для издания The Responsible Statecraft написал, что «даже при поддержке НАТО Украина не сможет вернуться к границам, установленным в 1991 году».

«Даже при поддержке НАТО Украина не может создать стабильное, функционирующее государство во всех границах, которые были установлены в 1991 году», — считает он.

По его мнению, лидеры как РФ, так и Украины «поставили перед собой невыполнимые цели», и чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем труднее будет избежать «полного уничтожения» украинской территории. «Остановить кровопролитие, добившись перемирия». Эрдоган — о переговорах РФ и Украины Анкара хочет помочь достичь перемирия на Украине, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он напомнил... 13 октября 11:39

Мэтлок также отмечает, что в текущей ситуации «украинские власти, находящиеся в стрессовой ситуации, могут быть не в лучшей форме для понимания своих собственных конечных интересов безопасности».

«Единственным практическим способом остановить настоящие боевые действия было бы соглашение о прекращении огня», — подчеркнул он.

По его оценкам, Киеву тяжело согласиться на такой шаг, однако «Россия способна причинить больше вреда Украине, чем Украина может причинить России, не рискуя развязать более широкую войну».

В свою очередь, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони полагает, что Зеленский мог бы остановить боевые действия на территории Украины:

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: «Я больше не нападаю», все бы было кончено», — утверждает итальянский политик. Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал несколько указов. Согласно документам... 19 октября 18:57

Премия Сахарова — украинскому народу

Добавим, что в среду Европарламент присудил украинскому народу премию в области прав человека имени Андрея Сахарова.

Отмечается, что награда присуждается как «украинцам, которые сражаются на своей земле, так и беженцам, а также тем, кто потерял своих близких во время боевых действий».

По последним данным ООН, с начала российской спецоперации потери среди мирного населения Украины составляют: 6306 убитых (в том числе 397 детей), 9602 раненых (среди них — 723 ребенка).

16,9 млн украинцев покинули свои дома, из них 10,5 млн были вынуждены выехать за пределы страны. Позднее 6,2 млн человек вернулись назад, сейчас в Европе находятся 4,3 млн украинских беженцев, следует из сведений Управления верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 16 октября.