Военная операция РФ на Украине. День 241-й

Введение военного положения в ЛНР никак не повлияет на работу новосибирских специалистов по восстановлению инфраструктуры в Беловодском районе ЛНР, сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов — ТАСС.
Два человека погибли и два получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ — ТАСС.
Воздушную тревогу объявили в западных областях Украины. В частности, информацию с предупреждением распространили главы Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Волынской и Черновицкой областей, а также мэр Хмельницкого. Сирены также звучат в Закарпатской и Львовской областях — ТАСС.
Власти Белгородской области продлили до 6 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности — ТАСС.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепре утром были слышны звуки взрывов — ТАСС.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что российская сторона во время спецоперации на Украине начала активнее использовать дроны-камикадзе. Он отметил, что военные РФ изменили свое отношение к такому типу боеприпасов в свете их преимуществ — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что Украина якобы продолжает препятствовать выезду с ее территории в Запорожскую область, часть людей не выпускают более чем полтора месяца — ТАСС.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий утверждает, что ВСУ якобы ведут прицельный огонь по пожарным ДНР, которые выезжают на место возгорания — ТАСС.
По его словам. потери среди личного состава МЧС республики с 2014 года составляют 24 погибшими и 68 ранеными.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового водовода для жителей города Ровеньки в ЛНР — ТАСС.
В учебные центры Минобороны РФ и полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения спецоперации, с Костромского пункта отправились свыше 1,5 тыс. мобилизованных — ТАСС.
Представитель РФ, советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил, что Москва ожидает незамедлительной и адекватной реакции ООН на обстрел Киевом, применившим РСЗО HIMARS, гражданской переправы в Херсоне — ТАСС.
Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что режим экономии электроэнергии на Украине останется надолго. По его словам, ремонт на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры ведут круглосуточно — ТАСС.
Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что сотрудникам мэрии после удара по ее зданию 19 октября продолжают поступать угрозы — ТАСС.
Посольство РФ в Оттаве утверждает, что «канадские власти продолжают закрывать глаза на преступления Украины, включая удар по переправе в Херсоне» — ТАСС.
Телеканал СBS сообщил, что размещенная в Европе 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США готова зайти на территорию Украины в случае дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО — ТАСС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «РФ все еще ждет списка с именами жертв украинской провокации в Буче». По его словам, такое положение дел доказывает, что Киеву нечем подкрепить свои обвинения — ТАСС.
Украинский новостной портал Klymenko Time в Telegram-канале сообщил, что 22 октября в Винницкой области произошли взрывы.
Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты потратили «много денег» на помощь украинцам — ТАСС.
В Полтавской, Черниговской, Николаевской и Сумской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях утром 22 октября объявили воздушную тревогу — ТАСС.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на этом направлении остается неизменной. По его словам, союзные силы держат оборону — ТАСС.