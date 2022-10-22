Военная операция РФ на Украине. День 241-й

08:30

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий утверждает, что ВСУ якобы ведут прицельный огонь по пожарным ДНР, которые выезжают на место возгорания — ТАСС.

По его словам. потери среди личного состава МЧС республики с 2014 года составляют 24 погибшими и 68 ранеными.