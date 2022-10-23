«Мы танцуем на краю вулкана». Что говорят о нынешнем курсе ЕС его бывшие лидеры

Экс-президент Франции Николя Саркози признался, что не может понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики. В свою очередь, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис считает, что экономический крах ЕС уже предопределен грядущим энергетическим кризисом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, полагает экс-президент Франции Николя Саркози. Такое мнение он высказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 23 октября. Греческий политик Варуфакис: ЕС гарантированно провалится в борьбе с энергокризисом Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV заявил, что... 23 октября 13:42

«Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», — сказал 67-летний Саркози, возглавлявший Французскую республику в 2007-2012 годах.

По его словам, «единственное, что сейчас европейцы слышат, — это все новые миллиарды на закупки оружия».

«Все больше оружия — все больше смертей, все больше военных действий», — указал он. По оценкам Саркози, политика Евросоюза в украинском кризисе слишком зависит от «экзальтации, раздраженности, поверхностной реакции».

«Мы танцуем на краю вулкана», — отметил бывший президент Франции.

21 октября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры обсуждали финансирование Украины на уровне €1,5 млрд в месяц. Таким образом, в 2023 году финансовая помощь Киеву со стороны ЕС может составить около €18 млрд, пишет ТАСС. «Для обслуживания интересов Москвы». Bloomberg узнал о «теневом флоте» нефтяных танкеров Объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентябре оказались выше, чем в феврале... 23 октября 12:34

«Провал гарантирован»

В свою очередь, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис считает, что экономический крах ЕС из-за энергетического кризиса якобы предопределен.

«Провал гарантирован. Мы уже сейчас видим резкую деиндустриализацию в Европе», — утверждает бывший чиновник, занимавший должность в греческом правительстве в 2015 году.

В интервью телеканалу n-tv он указал на то, что фирмы ЕС платят за газ «в 10 раз больше, чем их конкуренты в США или Китае».

«Уже происходит остановка производства, и очень скоро мы увидим, как фабрики начнут искать себе новые места в США или других странах.

ЕС находится в глубоком кризисе, что, возможно, станет очевидным не этой зимой, но следующей», — полагает Варуфакис.

В то же время он констатировал, что этим летом газовые хранилища в Европе удалось заполнить, однако в 2023 году это обойдется гораздо дороже. Военная операция РФ на Украине. День 241-й Зеленский заявил, что Западу придется ударить по «центру принятия решений», если Россия... 23 октября 00:11

«Нет Европейского союза как такового»

«Проблема ЕС в том, что вообще нет Европейского союза как такового. Только имя, но в реальности нет», — считает экс-глава Минфина Греции.

По его словам, это касается как обращения отдельных стран с мигрантами, так и перехода на альтернативные источники энергии или развития банковской системы. «И, конечно, в кризисные времена такое становится еще очевиднее», — пояснил он.

Варуфакис также утверждает, что немецкая экономическая модель якобы потерпела крах.

«Она базировалась на дешевой энергии из России, продаже товаров Китаю и низких зарплатах внутри Германии. Нынешняя ситуация выглядит так: инфляция сделала невозможным сдерживание зарплат, газ стал дороже, а КНР исчезает как рынок для Германии из-за новой холодной войны между Китаем и США, которую сейчас обостряет администрация Байдена», — считает бывший министр. Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в подходе к кризису на Украине Европейская комиссия (ЕК) в настоящий момент действует за пределами своей компетенции в подходе... 23 октября 13:42

Кроме того, он обвинил власти ФРГ в двойных стандартах. «Германия настаивала на своей фискальной мощи, которую не имели другие части ЕС. Иначе выражаясь, Германия пренебрегала равными конкурентными возможностями внутри ЕС. Это двойная мораль», — указал Варуфакис.

Германия, по его словам, всегда подчеркивала важность внутреннего рынка и равных конкурентных возможностей, но одновременно повышала помощь для своей промышленности и потребителей. Он назвал «политическим карликом» действующего канцлера Олафа Шольца, а экс-главу правительства ФРГ Ангелу Меркель обвинил в том, что она «израсходовала огромный политический капитал», который можно было бы использовать для укрепления Европы.

На этом фоне экономические ожидания россиян заметно ухудшились после объявления частичной мобилизации в стране. Это привело к большей неопределенности в оценке возможностей сберегать в ближайшие месяцы, отмечают социологи.