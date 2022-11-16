«Никогда не нужно спешить с оценками». Песков похвалил США за реакцию на инцидент с ракетой в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сдержанную реакцию Вашингтона на инцидент с падением обломков ракеты на востоке Польши 15 ноября. По его словам, у Варшавы была возможность сразу объявить принадлежность упавших обломков, однако там продемонстрировали «оголтело-русофобскую реакцию». Президент США Байден тем временем заочно согласился с Минобороны России, что падение обломков — результат работы украинской ПВО. Польский президент Дуда также предположил, что это не российская ракета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически представители разных стран делали заявления, не имея точных представлений, что произошло», — заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

По его словам, подобная реакция лишний раз демонстрирует, что не стоит спешить с оценками, который могут привести к эскалации ситуации. Он отметил, что Кремль предпочел бы подобный эмоциональный отклик на диверсию на трубопроводах «Северных поток»: «Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться, кто организовал эту диверсию».

Также пресс-секретарь отметил, что у Польши была возможность сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты ЗРК С-300. «Сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским ВС», — добавил он.

«В данном случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более взвешенную реакцию американской стороны и американского президента, <…> которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и целого ряда других стран», — подчеркнул он.

От комментариев по поводу инцидента на нефтепроводе «Дружба» Песков отказался, поскольку «не располагает детальной информацией и не хочет вести себя, как поляки». Падение обломков ракет на востоке Польши Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. После инцидента в МИД республики заявили, что упали ракеты российского производства. Пентагон и Белый дом воздержались от преждевременных оценок ситуации и взяли паузу. В НАТО также заявили, что ситуация требует изучения и расследования. Киев обвинил в произошедшем российских военных и назвал инцидент... Читать дальше

«Маловероятно, но увидим»

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предварительные данные исключают возможность запуска ракеты с территории РФ, которые впоследствии упали в Польше.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.

Байден тем не менее отметил, что намерен выяснить точные обстоятельства инцидента и после этого определить шаги, которые стоит предпринять. НАТО и G7, по его словам, помогут Варшаве в расследовании.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, по предварительным данным, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские военные после ударов ВС РФ по энергетическим объектам.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», — говорится в публикации. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

«На удалении не ближе 35 километров»

В Минобороны России 16 ноября выпустили новое сообщение с опровержением причастности ВС РФ к падению ракет на территории Польши.

«15 ноября российскими ВС нанесен массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Хотим подчеркнуть, — высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», — говорится в новом заявлении ведомства.

В тексте Минобороны отмечается, что «обломки однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины».

«Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — подчеркивается в тексте. Падение ракеты в Польше. Что говорят в России и странах НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяют доводам России, заявившей о своей... 16 ноября 12:20

Кроме того, там говорится, что в ходе обстрелов 15 ноября ни одного удара по объектам в Киеве не наносилось.

«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявили в российском ведомстве.

Однозначная позиция ЕС, неоднозначный взгляд Польши

По словам посла Польши при Евросоюзе Анджея Садося, у стран ЕС сложилась четкая позиция по поводу российской ответственности за инцидент с ракетными обломками. По его словам, ЕС намерена обвинять РФ в случившемся независимо от результатов расследования.

«Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия», — сказал Садось.

Он добавил, что падение обломков – «результат российской агрессии в отношении Украины», а вчерашние события – «последствие массового ракетного обстрела Украины, украинской инфраструктуры, украинских городов».

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что «ничего не указывает на то, что это была атака на Польшу».

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу», — сказал Дуда журналистам.

Политик отметил, что пока многое указывает на то, что «с высокой вероятностью» это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими военными.

«Кто ответственен за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной», — сказал Дуда журналистам.

В связи с инцидентом в Варшаве началось экстренное заседание Совета национальной безопасности Польши. Заседание назначил Дуда сразу после появлении информации о падении ракет на востоке страны.