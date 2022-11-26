«Был бы рад воевать с Россией до последнего американца». ТАС описал «гамбит» Зеленского

Бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, политолог Даг Бэндоу прокомментировал инцидент с падением ракет на территории Польши. Он утверждает, что «вводящий в заблуждение гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона». В своем материале для The American Conservative автор напомнил, что успех Киева во многом зависел от поставок вооружений, которые тот получил. Бэндоу призвал США сократить военную помощь Киеву и «особенно Европе».

Президент Украины Владимир Зеленский предпримет новую попытку втянуть НАТО в конфликт с Россией — c таким утверждением выступил американский политолог Даг Бэндоу, комментируя инцидент с падением ракет на территории Польши. Позиция сотрудника Института Катона, бывшего специального помощника экс-президента США Рональда Рейгана опубликована в журнале The American Conservative. «Я понимаю, что все в замешательстве». Зеленский — о «возвращении» Крыма невоенным путем Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть «способы деоккупации Крыма... 25 ноября 10:19

«Отдайте должное президенту Джо Байдену: он явно был недоволен, когда президент Украины Владимир Зеленский попытался втянуть США в войну. В Вашингтоне и по всей Европе все затаили дыхание, поскольку ждали, когда будет определено, чья ракета поразила сельскую местность Польши, убив двух человек. К счастью — во всяком случае, ради мира во всем мире — снаряд был украинским.

Зеленский назвал удар по Польше «действительно серьезной эскалацией», требующей ответа, хотя этот вопрос не имел бы никакого отношения к Украине, если бы ракета была запущена Россией. НАТО, а не Киев, несет ответственность за принятие решения о том, что является поводом для войны для альянса. Если бы это было решение Зеленского, американские бомбы и ракеты сыпались бы на Москву как минимум с 25 февраля», — полагает Бэндоу, отмечая при этом, что «позиция Зеленского, конечно, понятна»:

«Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца, если потребуется. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Однако для американцев его позиция подчеркивает опасность ведения опосредованной войны с серьезной ядерной державой при формальной передаче всех решений в конфликте стороне, наиболее заинтересованной в продолжении и эскалации борьбы. В этом случае вступление в войну могло бы спровоцировать крупный конвенциональный конфликт с использованием тактического ядерного оружия или даже нанесением стратегических ядерных ударов по всему миру, от России до Европы и США. Это было бы катастрофическим результатом для всех заинтересованных сторон, включая Украину», — говорится в материале.

По мнению автора, было бы «достаточно плохо рисковать ядерной войной, если бы заблудшая российская ракета действительно попала на территорию союзника по НАТО». «Но ракета была не из России, и США жизненно заинтересованы в том, чтобы не начать войну из-за лжи. Однако госсекретарь Энтони Блинкен представил ситуацию так, как будто произошедшее было незначительным пограничным инцидентом», — утверждает политолог. «Не путать диалог и ультиматумы». В Киеве снова заявили, что готовы к переговорам с Москвой Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил Le Parisien, что Киев не выступает против переговоров... 26 ноября 08:14

«К сожалению, у Киева есть веские основания заявлять или, возможно, даже фальсифицировать российскую атаку, чтобы втянуть Америку в конфликт», — считает Бэндоу.

Он подчеркнул, что «это не первый неприятный сюрприз со стороны Киева для Вашингтона». «Хотя нападение на мост через Керченский пролив было законным, оно могло привести к опасной для США эскалации конфликта. То же самое могло произойти и с ударами в приграничных российских регионах возле Белгорода, а также с убийством Дарьи Дугиной — российского пропагандиста, а не комбатанта. Если бы Украина действовала полностью сама по себе, такие действия были бы ее делом. Однако она превзошла все ожидания только благодаря союзнической, и особенно американской, поддержке ВСУ», — указал автор.

По его оценкам, Вашингтону следует отказаться «от своей мантры о том, что все зависит от Киева». «Этого нет и не должно быть — по крайней мере, пока американцы вливают деньги и оружие в Украину. Администрация должна четко дать понять, насколько далеко простирается ее поддержка, и что она не будет вступать в горячую войну», — считает Бэндоу. Он добавил, что США следует и дальше открывать дипломатические каналы с Россией. Военная операция РФ на Украине. День 276-й Около трети поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий сломаны, пишет The New York... 26 ноября 12:18

«США также необходимо обратиться к европейцам, особенно к их самым рьяным ястребам, которые, как правило, являются одними из самых легковооруженных. Например, прибалтийские государства — малые страны с минимальными вооруженными силами и скудными усилиями по защите правительств, утверждающих, что они находятся под непосредственной угрозой завоевания, — считаются наиболее склонными к «фрилансу», как, например, когда Литва пыталась заблокировать транзит между Калининградом и остальной Россией. Все знали, кто в конечном итоге застрянет в войне, которая может развернуться, если силы Москвы решат прорваться сквозь нее, и это был бы не Вильнюс», — отмечается в публикации.

Бэндоу констатирует, что «успех Киева зависел от обильной внешней помощи, которую он получил». «Помощь союзников должна быть направлена ​​на сохранение независимости Украины, а не на разгром России, возвращение Крыма или навязывание смены режима в Москве. «Украину ждет ужасающая зима». Столтенберг призвал поставить Киеву зимнюю одежду и лекарства Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины. Он заявил, что... 25 ноября 23:55

Чем больше союзническая помощь и шире цели Киева, тем больше вероятность того, что правительство Путина мобилизует больше ресурсов, усилит атаки на украинскую инфраструктуру, нацелится на поставки оружия и рассмотрит ядерную эскалацию. Ничто из этого не отвечает интересам Америки», — пишет автор.

По его мнению, США должны сократить военную помощь Киеву и «особенно Европе». «Европейцы должны обезопасить свой континент, сняв с США как минимум одну ненужную военную ответственность. Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона. Он сделал все возможное, чтобы использовать предположительно ошибочный удар своих вооруженных сил, чтобы втянуть НАТО в войну его страны против России. Почти наверняка будет следующий раз. США и их союзники должны заняться возведением заграждений для того, чтобы этот конфликт не получил распространения», — заключил он.