«Из-за Украины у Германии осталось запасов оружия на два дня боя»

Из-за постоянных поставок оружия для нужд Украины запасы на складах армии Германии истощены, их буквально «хватит на два дня боев», предупредил военный эксперт Оливер Муди. По его словам, для восстановления арсенала понадобится как минимум €20 млрд. Ранее о том, что две трети стран НАТО практически полностью опустошили свои склады, сообщила The New York Times. Однако, по данным газеты, среди главных «аутсайдеров» — Польша и страны Балтии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Британский обозреватель Оливер Муди заявил в эфире Times Radio о дефиците запасов оружия на складах в Германии из-за масштабных поставок Украине. По его оценкам, оставшегося на складах бундесвера хватит всего на два дня интенсивных боев. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Эксперт пояснил, что военные склады всех стран Евросоюза истощаются по мере того, как продолжается российская спецоперация. Однако в ФРГ эта проблема уже становится особенно острой, так как германские власти ранее в течение многих лет проводили политику сокращения финансирования Вооруженных сил.

Как отмечает Муди, Берлину придется потратить как минимум €20 млрд, чтобы восстановить арсенал, соответствующий минимальным требованиям НАТО. С 2014 года альянс увеличивает оборонные расходы, предпринимая шаги по обеспечению более справедливого распределения бремени между европейскими союзниками США и Канадой.

2% ВВП

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung предупредила, что Германия в 2022 году не сможет достичь положенного для государств НАТО показателя расходов на оборону в размере 2% национального ВВП. Это произойдет, по ее оценкам, только через пять лет.

Ламбрехт подчеркнула, что «бундесвер был бы сегодня в лучшем положении», если бы страна не передала ВСУ большую часть оружия и боеприпасов.

«Нет сомнений», — подытожила она, уточнив, что Берлин тем не менее считает себя «обязанным» поддерживать Киев.

«Почти на нуле»

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что две трети стран НАТО уже исчерпали свои возможности для поставок вооружений на Украину. По данным собеседников издания, запасы 20 из 30 стран НАТО находятся «почти на нуле».

Причем, по информации NYT, в особенно тяжелом положении находятся Польша и страны Балтии. О Германии речь не шла.

Наоборот, отмечалось, что остальные 10 членов блока сохранили возможность продолжать поставки вооружений — в первую очередь, Франция, ФРГ, Италия и Нидерланды.

«В целом, страны НАТО передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции», — говорилось в заметке.

Скандал из-за танков

Ранее власти Германии отказались поставлять Украине танки. Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц, за что на него обрушился шквал критики. Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер обвинил его в том, что он боится реакции России на эту «провокацию». Военная операция РФ на Украине. День 283-й Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее горячими и болезненными участками фронта... 03 декабря 23:57

«С моей точки зрения, канцлер позволил российскому нарративу сбить себя с толку, заявив, что, если бы немецкие танки были использованы против российских войск, это было бы провокацией», — выразил уверенность немецкий парламентарий.

Одновременно обозреватель Defense News Ярослав Адамовски предупредил, что если Германия поддержит предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву, то это спровоцирует прямое вовлечение ФРГ в конфликт на Украине.

По его словам, Германия поддержала Украину оружием и военной техникой, но, как и все другие государства-члены НАТО, напрямую не участвует в конфликте, а передача ЗРК «вынудила бы Германию пересечь эту черту».