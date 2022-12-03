Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
В Петербурге в комнате общежития нашли двух голодных... 08:09
Луис Суарес заявил, что ФИФА всегда против Уругвая 08:08
Премьер Японии Кисида заявил о выделении Молдавии экономической... 08:07
В МИД заявили о готовности России полностью заместить... 08:05
Экономист спрогнозировал курс доллара и евро 08:01
Врач Ивкин: мужчины чаще всего посещают косметолога... 07:55
Доля заграничных командировок у российского бизнеса составила 7%... 07:52
Глава чемпионата Испании заявил, что с нынешней зарплатой Месси... 07:51
Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США 07:48
В Швейцарии албанцы избили человека с сербским флагом после... 07:46
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 283-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 283-й день

close
100%
Александр Мельников/РИА Новости
Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из России в $60 за баррель. В посольстве России в США рассказали, что из-за потолка цен усилится неопределенность и вырастут издержки для потребителей сырья. Более тысячи украинских военнослужащих проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:10

1100 украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

8:07

РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет, что в город Марганец Днепропетровской области прибыл «польский спецназ» для выявления помощников России.

8:05

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.

«G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России», — говорится в заявлении «большой семерки».

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 283-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+