03 декабря 2022, 08:10 Политика Военная операция РФ на Украине. День 283-й Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 283-й день Алиса Андреева

close 100% Александр Мельников/РИА Новости

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из России в $60 за баррель. В посольстве России в США рассказали, что из-за потолка цен усилится неопределенность и вырастут издержки для потребителей сырья. Более тысячи украинских военнослужащих проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.