Военная операция РФ на Украине. День 283-й

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из России в $60 за баррель. В посольстве России в США рассказали, что из-за потолка цен усилится неопределенность и вырастут издержки для потребителей сырья. Более тысячи украинских военнослужащих проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:10
1100 украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
8:07
РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет, что в город Марганец Днепропетровской области прибыл «польский спецназ» для выявления помощников России.
8:05
Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.
«G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России», — говорится в заявлении «большой семерки».
8:01
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