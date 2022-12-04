«Виктория вновь сама себя победила». В Москве отреагировали на визит Нуланд в Киев

В Киеве состоялась встреча главы офиса президента Украины с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом США Бриджит Бринк. Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную Киеву поддержку. Нуланд назвала неприемлемыми атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В МИД России уже отреагировали на ее слова, вспомнив о бомбардировках Югославии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встретился в Киеве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Военная операция РФ на Украине. День 284-й ЕС опубликовал в Официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России... 04 декабря 09:54

«Провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве», — написал Ермак.

Он добавил, что украинская столица сейчас «практически без освещения», и участники встречи «собственными глазами увидели ситуацию в Украине после ракетных атак российских террористов».

Ермак поблагодарил Соединенные Штаты, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Госдепартамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за оказанную Украине поддержку.

«Информировал Викторию Нуланд о формуле мира из 10 крайне важных пунктов, которую президент Украины Владимир Зеленский презентовал лидерам G20 15 ноября.

Поблагодарил партнеров за поддержку украинской инициативы Grain from Ukraine и участие в учредительном International Summit оn Food Security. Обсудили проблематику увеличения санкционного давления на агрессора. Санкции нужно усиливать, чтобы заставить Россию прекратить войну. Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой», — заключил он. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

«Нуланд вновь сама себя победила»

Комментируя визит Нуланд в Киев и ее заявления, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия неоднократно разъясняла свою позицию о предотвращении ядерной войны. Вечером в субботу она опубликовала в своем Telegram-канале пост:

«Украинская правда»: «Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила убеждение, что президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жестких предупреждений со стороны других государств.

По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы».

Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», — считает Захарова. «Из-за Украины у Германии осталось запасов оружия на два дня боя» Из-за постоянных поставок оружия для нужд Украины запасы на складах армии Германии истощены, их... 04 декабря 06:49

«Теперь от формы к сути. Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и «мозговые центры» раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за «жестких предупреждений» (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал).

Российскую позицию о предотвращении ядерной войны мы неоднократно разъясняли, в частности, в недавнем заявлении, которое специально перевели для тех, кто в Госдепе, на их язык.

Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить – больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. В этом и пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа признавался во время бомбардировок Югославии, о чем я недавно писала. Кстати, в 1994 году майор ВВС США Томас Гриффит защитил диссертацию под названием «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения», видимо уже тогда к югославским событиям готовясь», — заключила официальный представитель МИД России.