04 декабря 2022, 08:09 Политика Военная операция РФ на Украине. День 284-й Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 284-й день Михаил Родионов

close 100% Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЕС опубликовал в Официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России с 5 декабря. В американской разведке считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны. Первое судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию. В Нацразведке США ожидают снижения интенсивности боев на Украине в ближайшие месяцы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.