«Разрушение хранилищ в Одессе». Что может помешать транзиту аммиака через Украину

Военно-дипломатический источник РИА Новости, имя которого не раскрывается, рассказал о подготовке Киевом провокаций, нацеленных на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. По его словам, планируется разрушить хранилища для аммиака «под легендой ракетного удара, якобы нанесенного российской армией», что приведет к дальнейшему росту цен на мировом рынке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские власти якобы готовят провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, утверждает военно-дипломатический источник РИА Новости в воскресенье, 4 декабря. «Виктория вновь сама себя победила». В Москве отреагировали на визит Нуланд в Киев В Киеве состоялась встреча главы офиса президента Украины с заместителем госсекретаря США Викторией... 04 декабря 09:41

По его словам, якобы планируется устроить на территории Одесского припортового завода взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака, чтобы разрушить подвесные перекрытия, а также инфраструктуру цеха перегрузки.

«Все это предполагается представить под легендой ракетного удара, якобы нанесенного российской армией.

Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие по договору с администрацией морских портов Украины функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — рассказал собеседник российского государственного агентства.

Он также утверждает, что главной целью провокации, по аналогии с диверсией на «Северных потоках», будет лишение России возможности поставлять аммиак, необходимый для производства азотных удобрений, в различные регионы мира, прежде всего — в развивающиеся страны.

«Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке.

Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ», — заключил источник. Военная операция РФ на Украине. День 284-й Новую конституцию ДНР могут принять до конца года, сообщил председатель парламента республики Владимир... 04 декабря 13:01

В публикации отмечается, что аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х годов, по нему ежегодно перекачивают около 2,5 млн тонн сырья. С 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, транзит остановили.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявлял, что поставки по аммиакопроводу были бы выгодны всем сторонам. В свою очередь, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрий Мазепин сообщил, что компания «Тольяттиазот» готова к прокачке аммиака.

Однако, по его словам, украинская сторона выдвигает ряд политических требований для возобновления транзита. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Мазепин напомнил, что при заключении зерновой сделки в июле 2022 года был подписан меморандум, согласно которому страны под эгидой ООН поддержат разблокировку аммиакопровода Тольятти — Одесса и вывоз произведенного на «Тольяттиазоте» аммиака.

На этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал, что стороны близки к заключению договоренности о возобновлении поставок аммиака. Предполагается, что они могут начаться в течение одной-двух недель.

Добавим, что в 2022 году снижение экспорта минеральных удобрений из России к уровню 2021 года может составить 17% — с таким прогнозом выступил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов, передает ТАСС.