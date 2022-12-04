«Ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Почему Финляндия идет в НАТО

Заявка Финляндии на вступление в НАТО была вызвана главным образом «ядерными угрозами России», пояснил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто. По его словам, после начала российской спецоперации на Украине Хельсинки пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главная причина стремления Хельсинки вступить в НАТО состоит в «ядерных угрозах со стороны России» после начала специальной военной операции на Украине, заявил в воскресенье, 4 декабря, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. «Разрушение хранилищ в Одессе». Что может помешать транзиту аммиака через Украину Военно-дипломатический источник РИА Новости, имя которого не раскрывается, рассказал о подготовке Киевом... 04 декабря 13:46

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России»,

— пояснил он в интервью агентству Kyodo.

По его словам, с началом спецоперации РФ на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». С учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО, отметил Хаависто. «Виктория вновь сама себя победила». В Москве отреагировали на визит Нуланд в Киев В Киеве состоялась встреча главы офиса президента Украины с заместителем госсекретаря США Викторией... 04 декабря 13:48

«Ответ России будет незамедлительным»

24 февраля, объявляя о начале спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин сказал, в частности, следующее:

«Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.

Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан».

Уже через три дня, 27 февраля российский лидер приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства:

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал президент РФ.

21 сентября, объявляя о начале частичной мобилизации в России, Путин упомянул среди прочего о «ядерном шантаже» со стороны Запада:

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу боевых действий на нашу территорию. Прямо говорят о том, что Россия должна быть лишена всякого суверенитета. Военная операция РФ на Украине. День 284-й Новую конституцию ДНР могут принять до конца года, сообщил председатель парламента республики Владимир... 04 декабря 14:18

В ход пошел и ядерный шантаж. Отдельные лица говорят о возможности применения против России оружия массового поражения.

Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по некоторым компонентам они даже превосходят те, что имеются у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся у нас средства. Подчеркиваю, все.

Это не блеф. Граждане России должны это знать, что мы защитим территориальную целостность нашей страны. А те, кто грозит использованием ядерного оружия, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей традиции останавливать тех, кто стремится к мировому господству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет», — заявил он. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Напомним, 2 июня 2020 года Путин утвердил своим указом «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». Критерии применения Россией ядерного оружия, согласно военной доктрине, не изменились:

РФ может его применить в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса.

Протокол о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО пока не ратифицировали только две из 30 стран блока — Венгрия и Турция.

В частности, Анкара потребовала в обмен на ратификацию выдать курдских активистов, связанных с террористической деятельностью против Турции, а также лиц, замешанных в попытке военного переворота в Турции в 2016 году, в том числе бывших турецких военных, работавших ранее в международных структурах НАТО, которые затем получили убежище в Финляндии и Швеции.