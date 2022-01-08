Товарищ Верховный Лидер: Ким Чен Ыну — 40. Но это не точно

Сегодня генеральному секретарю Трудовой партии Корея и лидеру КНДР Ким Чен Ыну исполняется 40 лет. Правда точного подтверждения этой информации не существует, потому что единого мнения относительно его даты рождения нет.

Официально принято считать, что Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года в Пхеньяне. Но в 2009 году Японская вещательная корпорация (NHK) обратила внимание, что эту дату официально озвучили лишь летом 2009 года. NHK утверждает, что глава Северной Кореи должен быть на год младше. На это якобы указывают ранее полученные данные. Представители корпорации предположили, что дату рождения верховного главнокомандующего армией Северной Кореи изменили, чтобы совместить его юбилеи с юбилейными датами его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, которые родились в 1942 и 1912 годах соответственно.

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