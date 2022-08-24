Кадры с места задержания Евгения Ройзмана

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа в связи с уголовным делом о дискредитации Вооруженных сил России.
По информации источника ТАСС, поводом для уголовного дела послужил один из видеороликов, опубликованных на YouTube-канале политика. Ройзман неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции России на Украине.
Ранее его трижды оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.
Кадры с места задержания — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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