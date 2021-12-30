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Общество

«Достойно отметить замечательный праздник». Получат ли пенсионеры предновогодние выплаты

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной предновогодней выплате для пенсионеров

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Артем Геодакян/ТАСС
Документ, предусматривающий предновогоднюю пенсионную выплату, размещен в думской электронной базе. Его авторами стали депутаты и сенаторы, представляющие ЛДПР. Свою идею они объясняют большими расходами людей на покупку подарков для родных и близких, а также продуктов к праздничному столу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты от фракции ЛДПР, в числе которых — Владимир Жириновский и Ярослав Нилов, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Документ опубликован в четверг, 30 декабря, в электронной базе нижней палаты парламента.

Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров, указывают авторы инициативы.

Они также отмечают, что в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, а также продуктов к праздничному столу. «В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры», — подчеркивается в документе.

«Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — утверждают парламентарии.

Уточняется, что речь идет о предоставлении соответствующих выплат всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Предполагается установить предновогоднюю пенсионную выплату «в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты».

Финансирование расходов на эти выплаты предусматривается за счет средств федерального бюджета (в том числе за счет предоставляемого Пенсионному фонду России межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование).

По сути идея о введении так называемой 13-й пенсии не является оригинальной: 10 декабря «Справедливая Россия - За правду» направила на заключение в кабмин законопроект о ежегодных выплатах 13-й пенсии. Глава партии Сергей Миронов считает, что эта инициатива позволит пенсионерам отказаться от кредитов и не залезать в долги. В комитете Госдумы по соцполитике и Союзе пенсионеров не уверены, что в бюджете найдутся деньги на дополнительную выплату.

«Деньги у государства есть, другой вопрос — что все эти предложения носят скорее популистский характер. Их, как правило, «вбрасывают» в информационное поле в предпраздничный период. Или, как мы видим сейчас — в самые последние рабочие дни года, когда уже очевидно, что в 2021-м данную инициативу не успеют реализовать чисто технически. Понятное дело, что в первую очередь эта деятельность направлена на «раздувание» рейтинга определенных политических сил», — прокомментировал «Газете.Ru» политолог Григорий Александров.

По последним данным ВЦИОМ, уровень поддержки ЛДПР оценивается в 7,1%, «справедливороссов» — в 6,7%.

Как проиндексируют пенсии

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал законы, определяющие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023-м — 17 893 рубля, в 2024-м — 18 733 рубля.

Индексация социальных пенсий и выплат по пенсионному обеспечению в 2022 году планируется в размере 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой части ожидается на уровне 5,9% в 2022 году, 5,6% — в 2023-м, 5,5% — в 2024-м.

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